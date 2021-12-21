شكرا لقرائتكم خبر عن مراد منير يكشف كواليس استبدال فايزة كمال بجيهان نصر فى المال والبنون "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج الكبير مراد منير عن كواليس استبعاد زوجته الفنانة الراحلة فايزة كمال من المشاركة فى الجزء الثانى من مسلسل المال والبنون بعد تعاقدها عليه، بعد تفوقها فى أداء شخصية فريال فراويلة فى الجزء الأول.

وأوضح المخرج المسرحى مراد منير خلال أول حوار من منزل الفنانة الراحلة فايزة كمال والذى ظهر فيه ابنيها يوسف وليلى مراد لأول مرة أن الفنانة الراحلة تعرضت للعديد من الضغوط خلال مشوارها الفنى وهو ما أثر على صحتها.

وعن تفاصيل استبعاد فايزة كمال من الجزء الثانى من مسلسل المال والبنون قال زوجها مراد منير: "فايزة وقعت عقد الجزء الثانى من المال والبنون وفوجئت بأنهم بيصوروا بجيهان نصر مكانها، وفى اليوم التالى كلمها مجدى أبو عميرة وقال لها تعالى اعملى دورك جيهان تعبتنا، فردت فايزة بغضب وقالت له عيب يامجدى أجى إزاى بأى كرامة بعد ما صورت بجيهان"

وتابع خلال حواره ببرنامج حكايات زينب: "فايزة اتعرض عليها أهم مسلسلات خلال هذه الفترة ولكن كان يتم استبعادها فى آخر وقت ومن هذه المسلسلات، مسلسل العائلة حيث كانت أول ترشيح قبل ليلى علوى، وحدث أن بلغوها رسميا إنها فازت بلقب أحسن ممثلة تليفزيونية فى استفتاء الجمهور بحوالى 2 مليون صوت، وكن ذلك فى السنة اللى عملت فيها رأفت الهجان والمال والبنون، وفوجئت لما راحت تستلم الجائزة بإعلان إسم ممثلة أخرى ، فاتصلت بى وهى غاضبة تسألنى أعمل ايه أنا سجلت مع القنوات، فقلت لها اضحكى ولا يهمك وقولى حصل غلط وكانت صدفة".

وأكد المخرج الكبير أن الفن لم يستفد من القدرات الفنية لفايزة كمال وأن موهبتها ظلمت ظلماً شديداً.