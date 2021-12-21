شكرا لقرائتكم خبر عن مها سليم: حاولت أقنع لقاء الخميسي بفكرة غير "حتة من القمر" ولكنها رفضت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المنتجة مها سليم عن أنها أرادت إقناع لقاء الخميسى بتقديم فكرة غير "حتة من القمر" من مسلسل "زى القمر" إلا أن الأخيرة كانت مصممة عليها وقالت مها: "بعتلها أكثر من فكرة أخرى، ولكنها قالت لى اسمعى منى ده حدث الساعة وطلبت منى أقرأ، وأنا كنت شايفة حدث تانى حاصل في نفس الوقت، حدث وقتى إنما لقاء كانت ترى في "حتة من القمر" عن حد يخص ناس أكثر وفى الآخر هيا كانت مقتنعة.

وأشارت مها سليم إلى أنها كانت تريد تقديم لقاء الخميسى بشكل جيد لاسيما أنها ممثلة جيدة وبطلة من قبل ما تعمل معها مشيدة بها وقالت: "لقاء ست شاطرة وفاهمة وهى ممثلة بتعمل دور عجبها، ومش بيفرق معاها اسمى ولا وضعى ولا الكلام دا وهيا متصالحة مع نفسها، أنا كنت عاوز اديها حدث حاصل دلوقتى وعليه سبوت لايت ولكنها صممت على "حتة من القمر" وأول ما قرينا عملنا المشروع".



المنتجة مها سليم

وكشفت مها سليم أن لقاء الخميسى كان من النجمات الأوائل اللائي كانت مقررة أن تقدم حدوتة في الموسم الأول من "زى القمر" قبل شهر رمضان الماضى إلا أن انشغالها بتصوير مسلسل "إجازة مفتوحة" جعلها تؤجل بطولتها لحدوتة، بعد استقرارنا على تعاونها مع نفس مخرج إجازة مفتوحة، وقلنا انها تأخذ حدوتة من الحواديت الأخيرة، وعلشان كان الوقت ضيق".

وأكدت مها سليم أنها رغم تحمسها لفكرة غير "حتة من القمر" إلا أنها بعد قراءة السيناريو أعجبت بها، وأشادت بموضوعها أكثر بعد العرض لافتة: "الحدوتة الحقيقة مكانتش عن البطلة اللى هيا البنت اللى عندها وحمة في وشها، كمان كان فى نماذج بنات تانيين زى الصاحبة اللى غيرانه من واحدة أصلا عندها مشكلة بس تصالحة مع نفسها، والمديرة اللى بتموت مجهود قمر وبتنسب لنفهسا كل حاجة طول الوقت والخالة كمان اللى شايفة ان بن اختها فيها عيب".

واحتفلت المنتجة مها سليم بنجاح حدوتة "حتة من القمر" من مسلسل "زى القمر" فى ندوة الخليج 365 مع بطلة الحدوتة لقاء الخميسى، وبحضور المؤلفة ميرنا الفقى، والحدوتة تم عرضها على قناة cbcوشارك فى بطولتها محمد العمروسى، جيلان علاء، عايدة رياض، لمياء كرم، أمجد عابد، محمود الشرقاوى، أحمد خيرى، شادى سرور، مريم صالح وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.



مها سليم



المنتجة مها سليم فى ندوة الخليج 365