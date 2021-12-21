شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين لـ كلمة أخيرة: سأقدم كل ألوان الموسيقى وفخرانى يشاركه "أنا الصاحب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب محمد شاهين، إن خلافا وقع بينه وبين مؤدى المهرجانات حمو بيكا، بسبب أغنية قدماها سويا، مشيرًا إلى أنه لا يحمل في قلبه أي ضغينة لأحد، وأن بيكا هو اللى عنده مشكلة مش أنا".

كما أكد شاهين أنه سيقدم جميع الألوان الموسيقية، ولم يقع تحت ضغط المهرجانات فقط، كما يذهب المطربون الآخرون، خصوصا أنه ينال إشادات كبيرة بعدما قدم عدة ألوان موسيقية، ومنها أغانى المهرجانات الأخيرة.

كما أعلن المطرب فخرانى، أنه سيستمر في تقديم الأغانى الوسطية: "اللى بين المهرجانات والأغاني الكلاسيكية، والتى تلقى إعجاب أغلب الأذواق.

وفى نهاية الحلقة ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى يذاع على فضائية ON، وتقديم الأعلامية لميس الحديدى، قدم الثنائى محمد شاهين وفخرانى أغنية "أنا الصاحب".

وطرح مؤخرًا المطرب محمد شاهين نجم ستار أكاديمى أغنية جديدة تجمعه بالمطرب فخرانى على "يوتيوب" تحمل اسم "أنا زعلى" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع محمد شفيق.

يذكر أن محمد شاهين قد طرح هو ومينا عطا خلال الفترة الماضية أحدث أغنياتهما التى تحمل اسم "2 وحوش" على يوتيوب، والتى تم طرحها على طريقة الديو، والأغنية من كلمات وليد العطار، وألحان وتوزيع رامى المصرى.