شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل فى لافتة مميزة بكواليس فيلم "مربع برمودة" مع أحد معجبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت كواليس فيلم "مربع برمودا" لافتة مميزة من الفنان عمرو عبد الجليل، وذلك بعدما وجد أحد المارين من الأشخاص البسيطة، يطلب السلام عليه بمجرد رؤيته ليذهب إليه على الفور ويسلم عليه ويمازحه لفترة من الوقت، وقال له : "انت عسل" ردا على تغزل هذا الشخص فيه، مثلما يظهر خلال الفيديو الذى تضمنه كواليس العمل الذى يتم تصويره حالياً.



عمرو عبد الجليل خلال كواليس فيلم مربع برمودا

وتدور أحداث فيلم "مربع برمودة" في إطار كوميدي تشويقي مليء بالمغامرات، يعتمد على الفكرة والمواقف من خلال 4 شخصيات يربطهم حدث معين، حيث ترتبط مصائرهم لفترة زمنية معينة ويدخلوا في سلسلة من المغامرات والمواقف الكوميدية.

يذكر أن فيلم "مربع برمودة" تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل مصطفى خاطر، هنا شيحة، روجينا، دينا، محمد جمعة، محمد العمروسى، نهى رأفت والوجه الجديد يوسف الفنجري، وتدور الأحداث حول ظاهرة نفسية تصيب بطلي العمل مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل، ومعهم هنا شيحة وروجينا وتتوالى الأحداث.

ويظهر عمرو عبد الجليل بمظهر مختلف خلال الفيلم حيث يؤدي شخصية تدعى "حبشي" ضمن الأحداث، أما الفنان مصطفى خاطر فيقوم بدور فنان تشكيلي يسوقه فنه وأعماله إلى الوقوع في العديد من المغامرات الصعبة ويصاب بأزمة نفسية سببت له "فوبيا"، فيما تجسد روجينا شخصية تدعى "تى تى السلحدار"، وهى خبيرة تنمية بشرية.