حصاد الفن 2021.. نجوم رزقوا بمولود جديد آخرهم رنا سماحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رزق عدد من نجوم الفن بمولود جديد انضم لعائلتهم خلال عام 2021، وأعلنوا الخبر، عبر حساباتهم بمواقع التواصل الإجتماعي:

وفي هذا التقرير نعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم:

رنا سماحة

رزقت المطربة رنا سماحة، بمولودها الأول من زوجها الملحن سامر أبو طالب، وذلك ديسمبر الجاري.

الملحن سامر أبو طالب كشف عن استقبال مولودهما الأول، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، وكتب: "الحمد لله الذي تَفَضَّل عَلَيّا بغير حول مني ولا قوة الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات رزقني الله بمولودي الأول (مَالِك سامر أبو طالب) أسأل الله أن يجعله قرة عين لي ولوالده ويجعله من الصالحين ويرزقنا بِرُّه وبارك لنا فيه واحفظه من كل شر وحسد اللهم اجعله سند وعون لي ولوالده.. آمين يارب العالمين".

محمد جمعة

رُزق الفنان محمد جمعة بمولودة جديدة، أطلق عليها "كاميليا".

ونشر "جمعة" صورة له وهو يحمل مولودته، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق "الحمد لله كثيرا، ربنا أكرمني ورزقني، كاميليا".

محمد ثروت

ورُزق محمد ثروت في 22 يوليو الماضي، بطفلة أطلق عليها اسم "دهب"، لتنضم إلى العائلة بعد نجله الأول "سليم".

عمرو وهبة

رُزق الفنان عمرو وهبة بمولود جديد، إذ أعلن عن استقباله طفلته، وكشف عن الخبر عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشر عمرو صورة من داخل المستشفى، وعلق عليها: "الآنسة ... عمرو وهبة، علشان لسه مش لاقيين اسم، دعواتكم ربنا يبارك فيها ويجعلها ذرية صالحة".

غادة رجب

كانت البداية في أواخر شهر يناير لهذا العام مع المطربة غادة رجب التي رزقت بأول مولودة لها، من زوجها الشاعر عبدالله حسن، التي تزوجته بداية عام 2020، وأطلقت على ابنتها اسم "ليلى".

كريم أبو زيد

رزق المطرب كريم أبو زيد، في شهر أبريل الماضى، بمولوده الأول، وقد أطلق عليه اسم "مراد"، وقد أعلن على صفحته "فيسبوك" قائلاً: الحمد لله رزقت بمولودي الأول مراد باشا كريم أبو زيد ألف حمد وشكر ليك يارب، وأحب أشكر كل واحد باركلي على مولودي الجديد، عقبال عندكم يارب".

محمد أنور

أعلن الفنان محمد أنور عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" شهر يونيو الماضي، أنه رُزق بمولودة جديدة، وأطلق عليها اسم "ديالا"، وكتب قائلا: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبقيت أبو البنات ربنا رزقني بـ ديالا محمد أنور اللهم أنبتها نباتاً حسناً واجعلها قرة عين لنا واحفظها وبارك لنا فيها يارب العالمين".

ديانا كرزون

رزقت الفنانة الأردنية ديانا كرزون بطفلتها الأولى من زوجها الإعلامى معاذ العمري، شهر يونيو الماضي، وأعلن عبر حسابه بموقع "فيسبوك" عن ولادة طفلتهما، حيث نشر صورة لهما، وعلق: "الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، اليوم صرنا ثلاثة ونورت حياتنا طفلتنا الأولى، حمد لله على سلامة زوجتي الغالية، ربنا يقدرني أكون لعيلتي السند والعزوة والأمان"، وفور نشر الصورة انهالت عليها الكثير من تعليقات للتهنئة والمباركة.

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