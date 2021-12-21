"صورة تثير الجدل للمرة الثانية".. هل ارتدت إيمي سمير غانم الحجاب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة إيمي سمير غانم وهي ترتدي فيها الحجاب.

وأرفق عدد من رواد مواقع التواصل الصورة بتعليق: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أنا قررت اتحب ادعولي بالثبات".

وكانت نشرت الفنانة إيمي سمير غانم منذ ساعات مقطع فيديو لها في الحرم المكي مرتدية الحجاب.

هذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها شائعة ارتداء إيمي للحجاب، إذ نفت الفنانة الشابة أكثر من مرة أنباء ارتدائها الحجاب، وأكدت أن الصفحات التي تروج لخبر اعتزالها وحجابها ليست لها، كما أن الصفحة التي تعبر عنها موجودة عبر انستجرام وتحمل علامة التوثيق.

جدير بالذكر أن الصورة التي تم تداولها سبق وتم نشرها ضمن شائعة سابقة خرجت عن إيمي تفيد بارتدائها للحجاب.

وواجهت الفنانة إيمي سمير غانم صدمة كبيرة برحيل والدها النجم الكبير سمير غانم وبعدها بفترة قصيرة رحلت والدتها النجمة دلال عبدالعزيز.