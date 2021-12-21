إيمي سمير غانم بالحجاب في أحدث ظهور بالحرم المكي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم مقطع فيديو، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء أدائها مناسك العمرة.

وظهرت إيمي في الفيديو مرتدية عباءة وحجاب، والتزمت بارتداء "الكمامة" وفقًا للإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

ورحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وأقيمت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

ورحلت زوجته الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، عن عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بـ كورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وشُيّع جثمانها من مسجد المشير بالتجمع الخامس قبل أن يواري الثرى بمقابر الأسرة بمدينة نصر.