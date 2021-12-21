من الهجوم عليه إلى التنمر.. تعرف على أزمات محمد فؤاد في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بعد غياب 10 أعوام، بدأ الفنان محمد فؤاد في أواخر العام الماضي طرح أغاني ألبومه "سلام"، وبالتحديد بعد احتفاله بعيد ميلاده الـ59، وعلى مدار العام واجهت الأغاني التي طرحها أزمات عديدة.

وكانت البداية مع طرح الفنان محمد فؤاد يوم 29 ديسمبر الماضي، أغنية "الحفلة"، التي شهدت تعاونه مع مغني المهرجانات دبل زوكش "كمؤلف للكلمات"، وتولى تلحينها علاء فيفتي.

وتعرض الفنان محمد فؤاد للهجوم، بعد تقديمه الأغنية على طريقة أغاني المهرجانات الشعبية، وكان على رأس من هاجموه، الموسيقار حلمي بكر، خلال ظهوره في برنامج "حضرة المواطن"، إذ وجه له رسالة قائلا: "بعت نفسك بالرخيص".

الفنان محمد فؤاد من جانبه رد على الهجوم، وعبر مداخلة هاتفية مع البرنامج، قال: "لازم أرد مدام الأمور وصلت لكدة، لأ هارد وردي هيزعل الأستاذ حلمي جدا، بس مش هقدر أزعله، ومش هقدر اعدي حدود الإنسانية والأخلاق، كلامنا هيتأجل لبعدين، مش هعدي الموضوع بالساهل".

أحكيلك

مع طرح الفنان محمد فؤاد ثاني أغاني ألبومه "أحكيلك" في فبراير 2021، قامت إدارة موقع "يوتيوب" بحذف الأغنية، وإيقاف القناة الرسمية له بناء على طلب من شركة "قنوات"، بسبب النزاع القضائي بينهما.

وعبر صفحته في موقع فيسبوك أعلن الفنان محمد فؤاد عن تقديمه بلاغ إلى النائب العام ضد شركة "قنوات"، وكتب "بلاغ إلى السيد النائب العام من الفنان محمد فؤاد ضد شركة قنوات، لانتهاكها حقوق الملكية والسطو على القناة الرسمية للفنان، والتعامل عليها بدون وجه حق أو أي سند قانوني أو أي تفويض شخصي منه بذلك، وقيامها بإغلاق أغنية (احكيلك) على القناة الرسمية على اليوتيوب".

"أحكيلك " عادت مرة أخرى إلى موقع يوتيوب، بعد 7 شهور من حجبها، وهي من كلمات الشاعر أسامة محرز، وألحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل، وميكس وماستر كريم عبدالوهاب.

تنمر

وفي أغسطس الماضي تصدر الفنان محمد فؤاد تريند موقع البحث "جوجل"، عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة له تم التلاعب بها بطريقة الفوتو شوب، وظهر بها قريب الشبه من المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة.

الفنان محمد فؤاد من جانبه حرص على نشر مقطع فيديو عبر صفحاته في مواقع التواصل، وقال فيه "جمهوري الحبيب الرجالة اللي بجد، الناس المحترمة مش الفوتوشوب.. بحبكم".

الفنان محمد فؤاد طرح في نوفمبر الماضي سابع أغاني ألبومه "سلام"، عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب، وهي بعنوان "إيه اللي غير طبعنا"، وهي من ألحانه ومن كلمات الشاعر أسامة محرز، وتوزيع محمود صادق.

وطرح الفنان محمد فؤاد بعد غياب سنوات عن الساحة الغنائية، 6 أغاني، وهي "سلام"، "أحكيلك"، و"الحفلة"، "ليه"، "ولا يهمك"، و"شاغلني ليه".