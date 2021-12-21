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"اللي يفرط في حبه يبقى حمار".. خالد النبوي يثير الجدل على تويتر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان خالد النبوي بوستر فيلم "قمر 14"، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وظهر في البوستر مع خالد النبوي الفنانة شيرين رضا، وعلق: "اللي يفرط في حبه يبقى حمار، مراد النجار، قمر 14، في دور العرض 12 يناير".

وانهالت التعليقات من الجمهور الذي تفاعل مع "البوست" وجاءت التعليقات كالتالي: "لايقين على بعض، منتظرين، زي اللي يفرط في أزضه، وتساءل البعض عن مضمون الجملة".

وعُرض فيلم "قمر 14" ضمن مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

فيلم "قمر 14"، يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، منهم أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، أمينة خليل، غادة عادل، أحمد مالك، محمد جمعة، بيومي فؤاد، محمد علاء، عارفة عبدالرسول، ليلى عز العرب، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، محمد مهران، أحمد حاتم، ودينا الشربيني.

وتدور أحداث الفيلم حول قصص الحب المختلفة، ومن خلال خمس قصص لكل قصة أبطالها.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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