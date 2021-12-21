"فيديو| شيماء سيف تمازح جمهورها على أغنية "تحيرك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مازحت الفنانة شيماء سيف جمهورها، ونشرت مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت شيماء في الفيديو وهي تتمايل على أنغام أغنية "تحيرك" للفنان عمرو دياب، مع استخدام فلاتر مضحكة في وجهها.

وعرضت شيماء سيف مؤخرا مسرحية "عائلة تس" التي تضمنت مواقف ساخرة مليئة بكوميديا الموقف تجمع ما بين شخصية رجل ثري يواجه خطر الإفلاس بينما يحاول الأبناء ابتكار حلول للخروج من الأزمة.

المسرحية بطولة النجوم: بيومي فؤاد، شيماء سيف، مصطفى خاطر، محمد سلام، أوس أوس، وسليمان عيد وغيرهم، من إخراج أوتاكا.