نضال الغريب يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات.. وهكذا علق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصل نضال الغريب، مدير العلاقات الحكومية والفنية في محطة “ام تي في”، على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلن نضال الغريب عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، عن حصوله على الإقامة الذهبية عن فئة المبدعين كمنتج فني، وشكر دبي ودولة الإمارات على هذا التقدير.

وقال نضال في تعليقه عبر صفحته الخاصة على موقع “إنستغرام”: “شرّفتني دولة الإمارات العربية المتحدة هيئة الثقافة دبي بمنحي الإقامة الذهبية عن فئة المبدعين كمنتج فني. شكراً لحكومة تسهر على راحة شعبها والوافدين المقيمين على أرضها، شكراً دبي، شكراً دولة الإمارات”.