شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين يطرب لميس الحديدى.. وفخرانى يقدم أغنية "كلام فاضى" بـ"كلمة أخيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الملحن عزيز الشافعى، إنه دائما حريص على تشجيع جميع الأصوات التي تقدم فنا حقيقيا، مشيرا إلى أن الإنتاج الموسيقى في مصر قليل للغاية، ويجب أن ينظر الجميع إلى الموسيقى المحترمة التي يحبها الجمهور.

وأكد الشافعى لبرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على فضائية on، أنه قدم أغنية "أنا زعلى" كان هدفها إسعاد الجمهور بعيدا عن الإسفاف وبذوق محترم للجميع، حيث حرصت على إرضاء جميع الأذواق، ولذلك قررت أن أقدم أغنية لذيذة مع صوتين من أهم الأصوات المحترمة مثل محمد شاهين وفخرانى.

وأعلن الشافعى أنه سيجرى مسابقة على السوشيال ميديا ، ومن خلالها اذ قدم أحد المتسابقين صوت جيد، سأقوم بإنتاج تلك الأغنية، وذلك خلال الفترة المقبلة.

وقدم محمد شاهين خلال الفقرة الأولى من الحلقة أغنية جديدة بعنوان ملكة جمال الناس، نالت إعجاب الجمهور، كما قدم فخرانى أغنية "كلام فاضى" من كلام وألحان عزيز الشافعى.

وطرح مؤخرًا المطرب محمد شاهين، نجم ستار أكاديمى، أغنية جديدة تجمعه بالمطرب فخرانى على "يوتيوب" تحمل اسم "أنا زعلى" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع محمد شفيق.

يذكر أن محمد شاهين قد طرح هو ومينا عطا خلال الفترة الماضية أحدث أغنياتهما التى تحمل اسم "2 وحوش" على يوتيوب، والتى تم طرحها على طريقة الديو، والأغنية من كلمات وليد العطار، وألحان وتوزيع رامى المصرى.