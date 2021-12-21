شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى للمسلسل المشتق الجديد The Witcher: Blood Origin.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة للمسلسل الإثارة والخيال الشهير The Witcher، عن الملامح الأولى الجديدة من المسلسل المشتق الجديد الذي يأتي بعنوان The Witcher: Blood Origin، والمقرر طرحه الفترة المقبلة عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، والذي يأتي تزامناً مع طرح الموسم الثاني من السلسلة الرئيسية منذ أيام.

وكشفت بعض التقارير الأجنبية مؤخراً، عن دخول النجم العالمي جايسون موموا مفاوضات للموسم الجديد المقرر ان يأتي بعنوان The Witcher: Blood Origin،، وكان قد ظهر موموا بدور البطولة في مسلسله see ونجح في تجسيد شخصية الخيال بشكل كبير بالإضافة الى دوره الشهير في سلسلة GOT التي جسد فيها دور.

وكانت شبكة نتفليكس الأمريكية منحت الضوء الأخضر لمسلسل جديد مشتق من أحداث The Witcher، والذي سيتكون من 6 مواسم ويأتي بعنوان The Witcher: Blood Origin، وهو مستند للمؤلف Witcher Andrzej Sapkowski، ومن المقرر أن يسرد المسلسل الجديد احداث ما قبل 1200 عام من مسلسل The Witcher، والتي ستضمن بداية ملقتي السحر والحدث الكارثي المسئول عن انتشار كل الوحوش في العالم، وستدور القصة الجديدة قبل ظهور البشر الذين دمروا الكثير من الكوكب.