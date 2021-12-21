شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "الثمانية" يدخل غرف المونتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل مسلسل "الثمانية" للفنان آسر ياسين، غرف المونتاج والمكساج استعدادا لعرضه قريبا على إحدى المنصات الإلكترونية، والذى ينتمى لنوعية الـ8 حلقات، ويقوم ببطولته عدد كبير من النجوم بجانب آسر ياسين، هم: غادة عادل، خالد الصاوى، ريم مصطفى، محمد علاء جاميكا، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وعدد من ضيوف الشرف ومن إخراج أحمد مدحت، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

وتجسد الفنانة غادة عادل ضمن أحداث مسلسل "الثمانية"، دور ممثلة خلال الأحداث وتتعرض لكثير من المواقف الصعبة وتدخل فى صراعات وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق، بينما يجسد الفنان آسر ياسين دور ضابط مباحث ويواجه العديد من الصراعات وتدور الأحداث فى إطار إجتماعى أكشن.

وكان آسر ياسين قد قال فى تصريحات سابقة له: إن "مسلسل الثمانية تكتمل فيه كل العناصر التي تجعله على مستوى عالمي، واسم الثمانية لا يدل على 8 أشخاص، ولكن هل هم شيء نحن نبحث عنه؟ هل هم مجموعة أو عصابة أو شيء آخر وهل هنحصل عليهم أم لا؟".

وتابع ياسين: "العمل كله عالمي ويتم تصويره في بلاد مختلفة ونستطيع أن نقول عليه عالمي، وشخصيتي بهذا العمل مركبة، والمسلسل له أثر من موسم إن شاء الله، ونحن نعمل بشكل مكثف من ناحية كل تفاصيل العمل من تمثيل وكتابة وإخراج ومونتاج وغيرها".