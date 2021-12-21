شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء أبطال مسلسل "يوتيرن" بطولة ريهام حجاج فى رمضان 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة العدل جروب المنتجة لمسلسل النجمة ريهام حجاج عن ابطا لالمسلسل، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، وهو من تاليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

وتأتى قائمة أبطال المسلسل كالتالى: ريهام حجاج، عبير صبري، توفيق عبد الحميد، محمد كيلاني، كريم قاسم، هشام عاشور، صفاء الطوخي، نانسي صلاح، عبير منير الدين، وجارى اتعاقد مع بعض الأدوار للشباب، مسلسل يوتيرن يعد عودة للفنان توفيق عبد الحميد للدراما مرة أخرى بعد غياب طويل عن الشاشة ، وسيقدم توفيق عبد الحميد شخصية والد الفنانة ريهام حجاج.



أبطال مسلسل يوتيرن

ومن المقرر انطلاق تصوير المسلسل خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما اكتملت الشخصات الرئيسية، فضلا عن تواجد أكثر من 15 حلقة للمسلسل بين يد المخرج والشركة المنتجة.

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج خاضت سباق دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "وكل ما نفترق"، وشارك فى بطولته أحمد فهمى، عمرو عبد الجليل رانيا يوسف، أيتن عامر، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، هاجر أحمد، رحاب الجمل، محمد جمعة، أحمد صيام، إنتاج طارق الجناينى، وإخراج مصطفى أبو سيف.