شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب بعد اعتزال أدهم نابلسي: الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت الفنانة مايا دياب، تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، نسبها الكثيرون إلى أنها رسالة غير مباشرة إلى المطرب الأردني أدهم نابلسي، الذي أعلن اعتزاله الفن نهائياً اليوم، عن طريق مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بمنصات السوشيال ميديا المختلفة، حيث جاءت تغريدة مايا "الفن مش حرام، الحرام إنكم فيه".



مايا دياب

وفى سابق من اليوم، أعلن الفنان الأردني اعتزاله الغناء، وقدم السبب في فيديو نشره على حسابه الرسمى عبر فيس بوك، وقال نابلسي: "هذا الفيديو لأقول لكم خبرًا سعيدًا جدًا بالنسبة إليّ، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقيها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين".

وأضاف الفنان الأردنى: "ليس مشكلة أن يكون لدينا أهداف ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقًا مع هدف وجودنا في الحياة وهو عبادة رب العالمين. بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين، الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم.. هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة".

الفنان أدهم دياب فريد نابلسي من مواليد 20 نوفمبر 1993 ولد في الأردن وهو مغني أردني يحمل الجنسية الأردنية هو الابن الأصغر في العائلة لديه أخت وأخين كان متسابق في إحدى برامج الغناء.