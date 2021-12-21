شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العام للنقابات الفنية يستنكر التصريحات المسيئة لسمعة فنانات مصر ويقرر تقديم بلاغات رسمية ضد المسيئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الاتحاد العام للنقابات الفنية "السينمائية والتمثيلية والموسيقية"، بيانا، قال فيه: تعرب جموع فناني مصر عن استنكارها وأسفها ورفضها التام للتصريحات غير اللائقة وغير المسئولة الواردة في أحد الفيديوهات المدسوسة لأهداف غير مهنية لمطربة أتاحت لها أحد القنوات وبصورة تتنافى ومبادئ العمل الاعلامي فرصة لاطلاق أحكام عامة دون براهين ودون وقائع ودون أدلة.

إن هذا الفيديو وبشكل ضمني من شأنه التشهير بسمعة فنانات مصر وعبقرياتها التي فازت بالنصيب الأكبر من الألقاب المشرفة عبر تاريخ الفنون الحديثة مثل كوكب الشرق وسيدة الشاشة العربية وسيدة المسرح العربي وهذا على سبيل المثال لا الحصر.

لقد سعت الفنانة إلى تحقيق الشهرة و (التريند ) دون الالتفات لقيم الولاء والانتماء لهذا الوطن الذي شهد مولد الفن والثقافة على وجه الآرض منذ آلاف السنين.

هذا وسوف يستخدم اتحاد النقابات الفنية حقه في تقديم بلاغات رسمية للجهات المعنية للتخذ إجراءات حاسمة في مواجهة كل من تسول له نفسه أنه يستطيع نشر أحاديث عامة عن وقائع غير محددة دون أي أدلة أو براهين لتحقيق مكاسب على حساب سمعة مصر بإهانة الفن وصناع الفنون الذين يقومون بدور الظهير الثقافي لقضايا الوطن والمواطنة من خلال الأعمال التي تزرع القيم النبيلة في وجدان الجماهير.