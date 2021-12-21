شكرا لقرائتكم خبر عن ريم البارودي وإدوارد يكشفان تفاصيل مشاركتهما في حكايات مسلسل "حد فاصل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد فريق عمل مسلسل "حد فاصل" من ضمنهم ابطال حكاية "بنات السباعى" وحكاية "خيال حلمى" مؤتمرا صحفيا بحضور معظم أبطال العمل وتحدثوا من خلاله عن كواليسه.

وقالت الفنانة ريم البارودي بطلة حكاية بنات السباعي أنها مبسوطة بالعمل للمرة الثانية، مع المخرج تامر حمزة التي تثق في قدراته وتتمنى إن ينال العمل إعجاب الجمهور خاصة أنها التجربة الأولى التي تخوضها في الحلقات القصيرة.

وقال الفنان ادوارد أنه ينتظر عرض حكاية خيال حلمي الذي يقدم فيها شخصية ليست كوميدية، ويشاركه فيها الفنانة نانسي صلاح ومحمد مهران وعفاف رشاد وتأليف محمد ابراهيم.

وحضر المؤتمر الصحفي كل من الفنانة ريم البارودي وادوارد ومحمد التاجي وهناء ااشوربجي وفادي خفاجة وهبة حسن واحمد جمال سعيد ومارتينا عادل والمخرج تامر حمزة.

وانتهى مؤخرا فريق عمل حكاية "بنات السباعى" من مسلسل "حد فاصل" من تصوير مشاهد العمل في عدد من المناطق منها المقطم، وهو من إخراج تامر حمزة، وتخوض من خلاله الفنانة ريم البارودى أولى بطولاتها في الدراما خلال هذه الحدوتة التي تدور في 5 حلقات ويشارك في بطولتها محمود حجازى، أحمد جمال سعيد، محمد التاجى، هناء الشوربجى، هبة حسن، مارتينا عادل.

"بنات السباعى" هي الحدوتة الثانية من مسلسل "حد فاصل" الذى كان يحمل اسم "القرار"، وذلك بعد انتهاء ادوارد من تصوير الحدوتة الأولى بعنوان "خيال علمى" ويشارك في بطولتها نانسي صلاح ومحمد مهران وعفاف رشاد وغفران محمد وعفاف رشاد وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد إبراهيم.

وفى سياق متصل تصور ريم البارودى دورها في مسلسل "نقل عام" مع محمود حميدة وإخراج عادل أديب، ويشارك في بطولته سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، ايهاب فهمى، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين.

وتجسد ريم البارودى خلال أحداث "نقل عام" شخصية ابنة محمود حميدة وسوسن بدر، وهى شقيقة ميرهان حسين، وتظهر ريم في دور طبيبة تدعى شيماء وتمر بالعديد من المواقف والأزمات وتبحث عن الخروج منها، وتعد المرة الأولى التي تجسد ريم شخصية طبيبة في الدراما.