هيا مرعشلي تتحول لنسخة عن “ياسمين صبري”.. تقليد مقصود أم صدفه؟ – شاهد وأحكم بنفسك

كتب امير فتحي في الاثنين 20 ديسمبر 2021 11:57 مساءً - شاركت الفنانة السورية هيا مرعشلي عدة صور عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام” استعرضت فيه إطلالة ولوك جديد أثار إعجاب المتابعين لكن البعض شبهها بالفنانة المصرية ياسمين صبري واتهمها البعض بمحاولة تقليدها خاصة في طريقة التصوير.

وبدأ روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في تداول عدد من الصور والمقارنة بين شكل ياسميـن صبري وهيا مرعشـلي مؤكدين وجود شبه بينهما خاصة بعد اعتماد الأخيرة طريقة تصوير ياسمين والزاوية التي تظهر منها.

وتساءل بعض المتابعين حول إذا ما كان الأمر مقصودًا، أم أنه مجرد صدفة، إذ اتهمها البعض بتقليد ياسمين صبري، ورفض آخرون هذا الاتهام، وتطرق البعض إلى أنها استخدمت “الفلتر” فيما رأى آخرون أنهما تتشابهان في بعض الملامح بالفعل.

واحتفلت هيا مرعشلي، خلال الأشهر الماضية بعيد ميلادها، وذلك على متن مركب في عرض البحر، حيث نشرت مقطع فيديو قصيراً، ومجموعة من الصور عبر حسابها في موقع “انستجرام”، لتوثق تلك المناسبة.

وظهرت هيا مرعشلي في الصور بأجواء مليئة بالسعادة، حيث أطلت وهي ترتدي بلوزة، وجلست داخل المركب وأمامها قالب حلوى وورود.

من هي هيا مرعشلي؟

يُذكر أن الممثلة هيا مرعشلي تنتمي لعائلة فنّية عريقة، حرصت على تشجيعها لدخول عالم التمثيل وخوض هذا المجال، فوالدها هو الممثل طارق مرعشلي، ووالدتها الممثلة الراحلة رندة مرعشلي، وجدتها الممثلة ناهد الحلبي، وجدها الممثل اللبناني الراحل إبراهيم مرعشلي.

كما برز اسمها من خلال عدد من الأعمال أبرزها عندما تشيخ الذئاب حيث شاركت بدور سندس كما أنها شاركت في مسلسل دقيقة صمت ولاقى دورها صدى كبير عند الجمهور، ومن المتوقع أن تشارك في مسلسل اعذروني المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم بالتعاون مع والدها وجدتها.

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