زوج بريانكا شوبرا يغيب عن العرض الأول لفيلمها الجديد.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدرت الفنانة الهندية الشهيرة، بريانكا شوبرا، عناوين الصحف ووسائل الإعلام العالمية، مؤخراً، بعد حضورها العرض الأول لفيلمها الجديد “Matrix Resurrections”؛ الذي تشارك في بطولته مع الفنان الأميركي الشهير كيانو ريفز.

لكن الشيء اللافت للنظر، خلال مشاركة بريانكا في العرض الأول للفيلم؛ غياب زوجها نيك جوناس عن حضور العرض رفقة زوجته ومساندتها خلال تلك اللحظة المهمة في مشوارها الفني.

وحرصت الفنانة الهندية الشهيرة على كشف أسباب غياب زوجها عن الوجود معها، وذلك خلال حديثها إلى “هوليوود ريبورتر”؛ حيث أشارت إلى أن السبب يرجع إلى فيروس كورونا.

وأوضحت بريانكا أن زوجها لم يصب بـ”كورونا”؛ لكن ثبت أن أحد أفراد فريق عمله قد أصيب بالفيروس؛ حيث قالت: “لم يستطع الحضور الليلة، لقد ثبتت إصابة شخص ما في فريقه، لذلك أراد أن يكون حذراً في الحضور”.

كما كشفت بريانكا، أيضاً، أن نيك شاهد الفيلم بالفعل؛ مضيفة: “أنه يحبه، وهو من محبي سلسلة (ماتريكس) على أي حال”.

وشاركت نجمة “كوانتيكو”، التي تلعب دور العرافة في الفيلم، في وقت سابق مدى حماس زوجها نيك لكونها جزءاً من عالم ماتريكس؛ وقالت بريانكا: “إنه بالتأكيد من محبي (The Matrix)، وأعتقد أنه كان متحمساً جداً، عندما أصبحت جزءاً من الفيلم”.

“ذا ماتريكس.. البعث” هو الجزء الرابع في سلسلة أفلام الخيال العلمي الشهيرة “ذا ماتريكس”؛ التي حققت نجاحاً كبيراً على مستوى العالم.

وصدر الإعلان التشويقي للفيلم في 9 سبتمبر الماضي، وظهرت فيه وجوه جديدة في السلسلة مثل: نيل باتريك هاريس، الذي يلعب دور طبيب نفسي، وبريانكا شوبرا التي تؤدي شخصية “العرافة”.