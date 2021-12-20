كيف استمر إرث الأميرة ديانا من خلال الأميرين ويليام وهاري؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على الرغم من وفاة الأميرة ديانا منذ أكثر من 20 عاماً، فإن ابنيها أبقيا ذكراها مستمرة، من حفلات الزفاف إلى الأعمال الخيرية، وفي السطور التالية نكشف كيف استمر إرث “أميرة الشعب” من خلال أبنائها.

تكريم اسم ديانا:

أطلق الأمير هاري، وميغان ماركل، على طفلتهما الثانية “ليليبت” اسم “ديانا مونتباتن وندسور”، وكان المتحدث باسم الزوجين قد أعلن في 6 يونيو أن ابنتهما ولدت في 4 يونيو بمستشفى سانتا باربرا الريفي في كاليفورنيا.

وأضاف: “سميت لي لي على اسم جدتها الكبرى، صاحبة الملكة، التي لقب عائلتها هو ليليبت، وتم اختيار اسمها الأوسط (ديانا) لتكريم جدتها الراحلة المحبوبة، أميرة ويلز”.

وجودها في حديث هاري وميغان مع أوبرا:

خلال حديث هاري وميغان “الناري”، مع المذيعة المتألقة أوبرا وينفري، لم ترتدِ خلاله ميغان سوار التنس الماسي القديم المتلألئ الخاص بالليدي دي فحسب، بل كشف هاري أيضاً أنه عندما قاطعته العائلة المالكة مالياً في بداية عام 2020، كانت الأموال التي تركتها والدته وراءها هي الملجأ الوحيد لهما، وقال هاري إن قرار تركه للعائلة المالكة كان متأثراً أيضاً بديانا.

المجوهرات:

حرص الأميران وليام وهاري، على أن تكون والدتهما جزءاً لا يتجزأ من خطبتهما، فقد كان خاتم خطبة ميغان ماركل من مجموعة مجوهرات ديانا الخاصة، كما أعطى الأمير هاري أيضاً لعروسه ميغان حينها خاتماً من الأكوامارين، والذي شوهدت ديانا ترتديه في عرض خاص في كريستيز عام 1997.

أما الأمير وليام، فقد أعطى كيت نفس خاتم الخطوبة الذي ارتدته الأميرة ديانا، كما شوهدت دوقة كامبريدج ترتدى تاج “Lover’s Knot” المفضل لديانا عدة مرات.

ضيوف حفل الزفاف:

كان إلتون جون صديقاً مقرباً لديانا، وقد دعاه الأميران وليام وهاري إلى حفل زفافهما، كما أنه أدى أغنية “Your Song” في حفل غداء هاري وميغان، ودعا أيضاً أفراد عائلة والدتهما إلى حفل زفافهما.

الزهور:

تحولت حديقة “Sunken Garden” العزيزة لديانا في منزلها السابق بقصر كينغستون إلى نصب تذكاري مؤقت، يُعرف باسم “White Garden” عام 2017، بمناسبة مرور 20 عاماً على وفاتها.

العمل الخيري:

قدمت ديانا الكثير من الأعمال الخيرية، ففي وقت من الأوقات كانت راعية لأكثر من 100 شخص، ووفقاً لهاربر بازار يواصل الأمير هاري عملها لمكافحة وصمة العار ضد مرضى فيروس نقص المناعة البشرية.

أما الأمير ويليام، فهو راعٍ لمؤسسة “Centrepoint”، وهي مؤسسة خيرية بريطانية تساعد الأشخاص المشردين، الذين تراوح أعمارهم بين 16 و25 عاماً.

الصحة العقلية:

تحدثت ديانا، بصراحة، عن الصحة العقلية ومعاناتها مع اكتئاب ما بعد الولادة، ولم يكن هذا شيئاً قام به أي فرد من أفراد العائلة المالكة من قبل، كما وقد أطلق هاري وكيت وويليام حملة لتطبيع المحادثات حول الصحة العقلية عام 2016، بعنوان “Heads Together”.