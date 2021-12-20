رابح صقر يطمئن الجمهور بعد خضوعه لجراحة جديدة في القلب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد خضوعه لجراحة جديدة في القلب، طمأن النجم السعودي رابح صقر الجمهور على حالته من خلال تغريدة على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”.

ونشر صقر عبر حسابه الخاص في”تويتر” تغريدة كشف من خلالها عن تطورات حالته الصحية بالقول: “أحب أشكر كل من سأل عن صحتي من أحبابي ومن زملائي الفنانين والفنانات واحد واحد والله لا يحرمني منكم، ولله الحمد عملت العمليه الثانية بنجاح والله لايوريكم مكروه في من تحبون يا أغلا وأحلى جمهور”.

وتفاعل الجمهور وعدد كبير من المشاهير مع تغريدة صقر هذه، من بينهم الفنان عبدالله الرويشد، والملحن محمود الخيام، والفنان السعودي عايض يوسف وغيرهم من النجوم الذين سارعوا للاطمئنان على صحته وتهنئته بنجاح العملية متمنين له الشفاء التام.

وكان رابح صقر قد فاجأ الجمهور بطلب الدعاء له، معلناً خضوعه لعملية قسطرة جديدة في القلب، وذلك بعد أيام من كشفه عن إجرائه للعملية الأولى وابتعاده عن المشاركة في أي حفلات غنائية في الفترة المقبلة حتى يستعيد صحته وعافيته.