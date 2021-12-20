بعد 20 عاماً.. إياد نصار يعود إلى مسقط رأسه في السعودية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعرب الفنان الأردني، إياد نصار، عن سعادته لعودته إلى مسقط رأسه في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد مرور أكثر 20 عاماً من الزمان على مغادرته لها.

وقال نصار، في منشور عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه عاد إلى الرياض حيث مسقط رأسه، بعد مرور أكثر من 20 عاماً.

وأشار الفنان الأردني، في منشوره، إلى أن السبب وراء عودته إلى المملكة العربية السعودية، هو المشاركة في موسم الرياض، من خلال تقديم مسرحية “ياما في الجراب يا حاوي”.

وأثنى إياد نصار على السعودية وشعبها، مشيراً إلى أنها “بلد جميلة وأهلها يغلب عليهم الطيبة واللطف والابتسامة الدائمة، ويتميزون بالذوق بجانب ثقافتهم”.

ونوه الفنان الأردني بأن “الجمهور السعودي رائع وعاشق للفن والحياة”، لافتاً إلى أنه يتمنى دوام الخير للشعب السعودي، وأنه في انتظارهم في “بوليفارد رياض سيتي”.

جدير بالذكر أن مسرحية “ياما في الجراب يا حاوي” مأخوذة عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي “ليلة من ألف ليلة”، ومن إخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة تضمنت أحدث التقنيات.

ويُشارِك في بطولة المسرحية عدد كبير من النجوم؛ منهم الفنان الكبير يحيى الفخراني، وإياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف الدسوقي، ونجوم المسرح سما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

وتدور مسرحية “يا ما في الجراب يا حاوي” في أجواء “ألف ليلة وليلة” الساحرة المثيرة، ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي، فإنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.