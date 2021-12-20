قصي خولي يتحدث عن رسالة “بارانويا” مع انتهاء عرضه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن مسلسل “بارانويا” ترك أثراً كبيراً في نفس النجم السوري قصي خولي، خاصةً أنه يدور ضمن أحداث مشوقة بين عالم الجريمة، وارتكاب الأخطاء التي ما إن ينتهي العمل المكون من 14 حلقة إلا ويكون الانتقام هو الحاكم في تطبيق واضح للعقاب في النهاية.

وكشف قصي خولي، الذي أضاف مقطع فيديو عبر حسابه في “إنستغرام”، متضمناً مشاهد من المسلسل عن رسالة العمل مع انتهاء عرض الحلقة الأخيرة مساء الأحد، وهو العمل الذي بدأ عرضه مطلع ديسمبر الجاري عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وقال خولي إن هذا العمل يجسد، وبشكل واضح، أن “لكل شيء نهاية”، مضيفاً أنه لا يعلم إن كان يجوز له أن يستخدم كلمة “للأسف” في حديثه من عدمه، أم أنه قدر الأشياء أن تتم التجربة والتعلم والإنجاز بالانتقال إلى عالم آخر وفضاء جديد، كي نبدأ ونجرب ونتعلم وننجز وهكذا.

وأوضح خولي أن هذه حقيقة الأمور، وأن من يحب الحياة يجب ألا يتوقف عن التعلم والتأثر والإثبات، معبراً عن فخره بمسلسل “بارانويا”، الذي انتهت تجربته ورحلته معه، معقباً: “كل الحب للجميع.. وناطر أسمع آراءكم بحلقة 14 الأخيرة والمسلسل بشكل عام”.

ومضى، قائلاً: “شكراً كبيراً لكل شركاء النجاح من إخواتي عمال التنظيف إلى الكيترينغ (الإطعام) إلى الإنتاج إلى الإضاءة والصوت إلى الملابس والمكياج إلى الفنيين والتقنيين إلى الإخراج ونهاية بالتمثيل..”.

وعبر محبو قصي خولي عن سعادتهم بالعمل، متمنين لو امتدت حلقاته لأكثر من 14 حلقة لشدة تعلقهم به وبقصته، مؤكدين فخرهم به لأن العمل أكثر من رائع، وأن إبداعاته لا يمكن وصفها.

وظهر قصي خولي في المسلسل بشخصية “رواد”، وفي العمل تورّط في العديد من المشاكل والاتهامات، حتى إنه لا يستطيع أن يعيش حياةً آمنة مع حبيبته، فما أن تبدأ حياة جديدة معه حتى يتورّط في أزمة أخرى، والمسلسل بطولة: “قصي خولي، ريتا حايك، سعيد سرحان، جنيد زين الدين، داليدا خليل، سارة أبي كنعان، بيير داغر، وريم نصر الدين”.