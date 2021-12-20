شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم جيد من النقاد والجمهور لفيلم ويل سميث الجديد King Richard والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم King Richard، على تقييم وصل إلى 91% من قبل 238 ناقدا عالميا، و98% من قبل أكثر من 1000 مشاهد معتمد من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك منذ طرح الفيلم يوم 19 نوفمبر الماضى.

ويجسد الفنان العالمى ويل سميث شخصية ريتشارد ويليامز، والد أسطورتى التنس سيرينا ويليامز وفينوس ويليامز فى فيلمه الجديد القادم بعنوان "الملك ريتشاردKing Richard، على أن تقوم ديمى سينجلتون بلعب دور سيلينا ويليامز، وسانية سيدني تلعب دور فينوس ويليامز.

العمل الجديد من إنتاج شركة Warner Bros، الفيلم الذى يحكى قصة ريتشارد ويليامز، والد أيقونتى التنس فينوس وسيرينا ويليامز وتجسد الشخصيتين سانيا سيدني (Fences, Hidden Figures)، وديمي سينجلتون (Godfather of Harlem)، على التوالي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

وقال "سميث" فى تصريحات صحفية إنه شغوف بشكل كبير لتجسد تلك الشخصية الأسطورية بحد وصفه.

وفى سياق متصل اختارت شركة Warner Brosالمنتجة لفيلمKing Richard ، الفنان العالمى ميل جيبسون، لإخراج الفيلم الجديدLethal Weapon 5، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter".

وكان من المقرر بدء العمل على فيلم الألعاب الجديد Lethal Weapon 5، في بداية العام الجارى إلا أنه تم التأجيل عدة مرات بسبب تداعيات فيروس كورونا، ومن ثم وفاة المخرج الأصلى للسلسلة ريتشارد دونر، الذى أخرج جميع أفلام Weapon منذ بدايتها فى عام 1987، فى يوليو الماضى.

كان دونر، البالغ من العمر 91 عامًا، يعمل على الجزء الخامس، والتي كانت قيد التطوير بعد إيقافها لسنوات، وذلك بسبب التغيير المستمر لـ كاتب السيناريو.