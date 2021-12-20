شكرا لقرائتكم خبر عن هانى عادل مصور فوتوغرافيا فى حكاية "حلوة اللقطة" بمسلسل "نصيبى وقسمتك 4" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الفنان هانى عادل فى أحداث حكاية "حلوة اللقطة" بمسلسل "نصيبى وقسمتك" فى موسمه الرابع الذى بدأ عرضه على قناة ON، السبت الماضى، فى دور مصور فوتوغرافيا، ويتعرض لكثير من المواقف خلال الحكاية، ويشارك فى بطولة الحكاية كل من ميرنا نور، عصام السقا، تونى ماهر، حمزة العيلى، جيلان علاء وعدد من الفنانين الشباب وإخراج عصام نصار.

"حلوة اللقطة" هي الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبى وقسمتك" تأليف عمرو محمود ياسين، وذلك بعدما تم عرض أولى حكايات المسلسل وهى "النظارة البيضا" بطولة أمير عزمى، كارولين عزمى، أحمد صيام، وأحمد حلاوة ومصطفى أبو سريع، بسنت النبرواى، وسماء إبراهيم وإخراج عصام نصار، وعرضت حكاية "غرام بانتظام" بطولة شريف سلامة ويشارك فيها رحمة حسن، نانسي صلاح، محمد لطفي شاهين، لؤي عمران، مها سلامة، محمد مرزبان وإخراج رامى رزق الله.

وفى سياق آخر ينتظر هانى عادل بدء عرض مسلسل "البحث عن علا"، والذى يشارك فى بطولته إلى جانب هند صبرى وسوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، وندى موسى، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم خالد النبوى ويسرا وشيرين رضا والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال وإخراج هادى الباجورى.