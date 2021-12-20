شكرا لقرائتكم خبر عن فركش تصوير حكاية "حلم حياتى" من مسلسل "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أسرة حكاية "حلم حياتى" ضمن قصص وحكايات مسلسل "إلا أنا"، فجر اليوم الإثنين الذى يعرض على قناة DMC، حسبما أكدت مايان السيد لـ"الخليج 365"، والذى يدور أحداثه حول أسرة مايان السيد (خديجة)، وكيفية تعاملهم مع حالتها كمصابة بالتوحد والدعم الذي يقدمونه لها، والمشاكل التي تواجههم أيضًا لاحتواء حالتها، والتنمر الذى تتعرض له على مدار عمرها؛ بسبب عدم وعى المجتمع بحالتها وطرق التعامل معها كأى إنسانة لها أحلامها ومشاعرها.

"حلم حياتى" كانت تحمل اسم "إنسان مميز" قبل تغييره، وهى بطولة مايان السيد، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام مصطفى قمر، هدير عبد الناصر، سماح السعيد، هنا داود، ايفا، وتأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.