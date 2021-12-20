شكرا لقرائتكم خبر عن التريلر الأول لحلقة لم الشمل لسلسلة Harry Potter بمناسبة العشرين عام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لفيلم لم الشمل من سلسلة أفلام الخيال والإثارة Harry Potter، عن التريلر الأول للحلقة المقرر عرضها في الذكري العشرين على طرح السلسلة الأشهر في بداية الألفية الثانية، والمقرر إذاعتها عبر المنصة الأمريكية الشهيرة HBO، حيث ينتظر عشاق السلسلة من جميع أنحاء العالم طرح الجزء الجديد خلال الفترة المقبلة بعد طول غياب.

وأصدرت HBO Max صورة منذ عدة أيام من فيلمها الخاص القادم "Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts"، ويظهر فيها النجوم في محادثة خاصة داخل غرفة الساخر الكبير جريفندور.

ومن المقرر لم شمل أبطال الفيلم بالذكرى السنوية العشرين لسلسلة الأفلام الثمانية التي بدأت بفيلم " Harry Potter and the Sorcerer’s Stone"، والذي تم إصداره في نوفمبر 2001، وسيسرد العرض الخاص المحادثات العميقة بين الأبطال حول قصص السحرة.



جانب من التريلر



لقطة من التريلر

وقال المنتج الأمريكي توم أسكيم: "لقد كانت رحلة لا تصدق منذ طرح أول أجزاء هاري بوتر، ومشاهدة هذا العالم يتبلور بشكل سحري على أقل تقدير".

وتابع: "هذه الحلقة الخاصة بتكريم لكل من مسته ظاهرة هارى بوتر، مقدمة من طاقم عمل موهوب إلى قلوب المشاهدين من عشاق السلسلة الذين تمكنوا من إبقاء عالم هوجوورتس السحرى حيًا طيلة 20 عامًا".

وذكر الموقع أن الحلقة الخاصة سوف تتضمن مقابلات حصرية مع أبطال السلسلة منهم دانيال راديكليف وإيما واتسون وهيلينا بونهام وغيرهم الكثير.