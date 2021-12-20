شكرا لقرائتكم خبر عن إيمي سمير غانم فى الحرم المكى لأداء مناسك العمرة فى أحدث ظهور لها.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة إيمي سمير غانم، في أحدث ظهور لها داخل الحرم المكي منذ قليل، لإجراء مناسك العمرة، حيث شاركت متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو تظهر من خلاله وهي ترتدي الحجاب والعباءة السمراء من داخل الحرم المكي، لتكتفي بتوثيق اللحظة التي تعيشها، حيث ظهر في الفيديو سجادة الصلاة التي تجلس عليها بالقرب من الكعبة المشرفة.



إيمي سمير غانم من الحرم المكي



إيمي سمير غانم

وكشفت النجمة إيمي سمير غانم، منذ ايام، عن صورة مرسومة جديدة جمعتها بشقيقتها دنيا، مع والديها الراحلين الفنان الكبير سمير غانم، ووالدتها النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، عبرت فيها عن اشتياقها لهما بعد رحيلهما عن عالمنا منذ عدة أشهر.

ونشرت إيمى الصورة الجديدة، عبر حسابها على "إنستجرام"، صحبتها بتعليق: "يا رب اجمعنى معاهم فى الجنة".

وفى وقت سابق، أدت ابنة النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، مناسك العمرة فى المسجد الحرام بمكة المكرمة، لتحقق إحدى الأمنيات التى كانت تتمناها بعد وفاة والديها، حيث دعت الله أن يكتب لها أداء العمرة، وهو ما تحقق بالفعل.

ونشرت إيمى، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة لها بملابس الإحرام أمام الكعبة المشرفة بالحرم المكى، صحبتها بتعليق: "الحمد لله"، كما نشرت عبر ستورى حسابها على "إنستجرام"، فيديو قصيرا يظهر طواف المعتمرين حول الكعبة المشرفة.