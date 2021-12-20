شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق فلوكس: "لو حد عمل دور سكسكة برا كان خد أوسكار إنما أنا أصحابى شكوا فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع الفنان فاروق فلوكس ذكرياته مع واحد من أهم أدواره الذى قدمها خلال مسيرته الفنية، والتي أثارت جدلاً كبيرًا، وهى شخصية "سكسكة" في فيلم "الراقصة والسياسى"، والتي سببت له الكثير من المشاكل على حد قوله أثناء حواره مع الزميل ذكى مكاوى في حوار صحفى عبر تليفزيون ”الخليج 365”.



فاروق فلوكس خلال حواره لتليفزيون الخليج 365

الفنان الكبير فاروق فلوكس أكد أن الدور لو كان أحد قدمه بنفس الصورة في هوليود كانوا منحوه مقاطعة تقديرًا لفنه، وليس الأوسكار فقط، ولكنه اصطدم بأزمات كبيرة، فور عرض الفيلم، وصلت لحد مهاجمته والشك فيه من جانب أصحابه حتى، قائلاً عن ذلك: "هو أنا لما أعمل دور بلطجى ها أبقى كده، أو قاتل، ده فن وأنا وظيفتى أجسد الدور فقط، ولكننى تفاجأت من رد فعل الناس، بالإضافة لأصحابى اللى كانوا بيختبرونى يشوفونى أنا كده ولا إيه".

الفنان فاروق فلوكس أكد أيضًا أن الدور تسبب في أزمات كبير له، قائلاً: "الأزمات وصلت لحد أبنائي، حتى وصل الأمر إلى المدرسة والتنمر عليهم من قبل زملائهم، ما اضطرنى للذهاب إلى هناك ومقابلة زملاء أبنائى وشرح طبيعة الدور والتمثيل لهم".