شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون: محمد صبحى حالة إنسانية فنية رائعة لا تتكرر وآمن بموهبتى من البداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة سيمون ضيفة على تليفزيون الخليج 365، مع الزميل الصحفى جمال عبد الناصر، وتحدثت عن حبها للمسرح وتقديم 3 شخصيات مختلفة تمامًا في كارمن ولعبة الست وسكة السلامة أمام النجم محمد صبحى.

وقالت سيمون: "أعتذر للنجم محمد صبحى عن عدم حضور التكريم لأنى وقتها كنت مسافرة، وتم تأجيل التكريم عن ميعاده الأصلى، محمد صبحى حالة إنسانية فنية رائعة لا تتكرر محمد صبحى آمن بموهبتى من خلال أغنية مش نظرة وابتسامة وعجبته الأغنية جدًا حالة عامة مش تمثيل ولا غنى و التعددية في الحكاية وشافنى وقالى انتى كارمن وهنعمل مشروع مسرحية وعاوزك تبقى انتى كارمن والحقيقة من أحلى الأيام وأحلى الأعمال وكان في حالة حب إنسانى وكان في حالة تمازج جميل".

وتابعت سيمون: "كنت حابه كارمن بس مكنتش هعيد لعب الست محمد صبحى قالى هنعملها بشكل تانى ومش هيحصل مقارنة مع النجمة سميحة أيوب، ولعبة الست هتبقى مختلفة تمام ووعد وأوفى فعلاً واتغيرت الشخصية جدًا وأشادت سميحة أيوب بالدور وجابت ليا بوكية ورد وخدنا جوائز وبشكره على هذا العمل الجميل".