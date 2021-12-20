بين دخول عش الزوجية والحمل.. 2021 وش السعد على هؤلاء النجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

كان عام 2021 وش السعد بالنسبة لبعض المشاهير ونجوم المجتمع، حيث دخل العديد منهم "عش الزوجية" خلالها، بينما آخرين احتفوا بنجاحهم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز المشاهير الذين كان عام 2021 وش السعد عليهم، واحتفوا بالمناسبات والإنجازات المختلفة.

-عقد قران وزواج حلا شيحة ومعز مسعود

في شهر فبراير الماضي احتفلت الفنانة حلا شيحة، بعقد قرانها على الداعية معز مسعود، حيث ظهرت "حلا" برفقة أفراد عائلتها وهي مرتدية الحجاب، وتظهر على وجهها علامات السعادة بشكل كبير برفقة زوجها الجديد.

-زفاف دينا داش

وفي مارس احتفلت البلوجر دينا داش، شقيقة الفنان أحمد داش، بحفل زفافها على محمود أبو الغيط بحضور أسرتها، وهو الحدث الذي حرصت كثير من الفتيات على متابعته والاهتمام به.

واختارت العروس فستانًا منفوش باللون الأبيض، مطرز بالعديد من الخيوط والخرز اللامع والقصات البارزة خاصة على منطقة الصدر.

كما اختارت طرحة زفاف طويلة مطرزة بنفس طريقة الفستان، واختارت باقة زهور "جيرب" مكونة من زهور التيوليب والكالا في ربطة ساتان أنيقة.

-زواج هاني عادل

وفي إبريل احتفل الفنان هاني هادل بزفافه على الممثلة اللبنانية ديامان بو عبود الذي أقيم وسط طقوس رومانسية أقرب لأفلام هوليوود.

هاني عادل خطف الأنظار بعدما تجاهل كل الأعراف المتعلقة بالزواج في مصر، حيث ارتدى ملابس كاجوال، ووضع نصب للعهود أمام البحر، بينما ارتدت العروس فستانا بسيطا باللون البيض بدون طرحة، ووجه هاني رسالة للعروس قال فيها: هحاول أكون إنسان أحسن عشان أنا معاكي، بحبك من قلبي، وبتمني من ربنا إني أسعدك.

-عقد قران بسنت شوقي ومحمد فراج

في يونيو الماضي احتفل الفنان محمد فراج وبسنت شوقي، بعقد قرانهما

وخضع الثنائي لجلسة تصوير ظهرت فيها بسنت بفستان أبيض رقيق، ورفعت شعرها ورفعته للأعلى، فيما ارتدي فراج بذلة بلون البيج فاتح.

وظهر محمد فراج مرتدياً بدلة كلاسيكية، أما العروس بسنت شوقي فارتدت فستانًا باللون الأبيض.

-زفاف نيللي كريم

في أغسطس الماضي احتفلت الفنانة نيللي كريم بحفل زفافها على لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، وقد أقيم الحفل بمنتجع هاسيندا في الساحل الشمالي، بحضور العديد من نجوم الفن.

وقد خطفت نيللي الأنظار بإطلالة ناعمة وجذابة بفستان زفاف مميز، حيث اختارت اعتماد فستان زفاف ناعم خطف أنظار المتابعين بشكل كبير وذلك نظراً لبساطته، والذي جاء بقصة محددة للقوام مع أكتاف منسدلة بقصة الـ"الأوف شولدر" ومزينة بالورود بطريقة ثلاثية الأبعاد، وقد تميز الموديل بأقمشة الدانتيل الناعمة البسيطة، كما حمل الفستان توقيع دار الأزياء المصرية ميزون يايا من إبداع المصممة ياسمين يحيي.

-خطوبة ريم سامي

في الشهر نفسه احتفلت الفنانة الشابة، ريم سامي، بخطوبتها على رجل الأعمال طارق هيمن، وخطفت العروس الأنظار بإطلالتها الساحرة.

وخلال الحفل خطفت ريم الأنظار بإطلالتها، حيث اعتمدت على فستان قصير بتصميم بسيط تناسب مع طبيعة جسمها، كما حرصت على اختيار لمسات مكياج زادت من جمال إطلالتها.

واعتمدت ريم سامي على فستان أبيض قصير بوصلات طولية من عند منطقة أسفل الصدر، وجاء تصميم الفستان مكشوف من الكتفين ومنفوش من أسفل.

وزاد من جمال إطلالتها اختيارها لتسريحة شعر ناسبت وجهها النحيف، حيث زادت هذه التسريحة من جمال إطلالتها، كما ظهرت بتسريحة شعر منسدل على الظهر، توجتها بإكسسوار شعر عروس ناعم للغاية، منح إطلالتها لمسات جمالية مختلفة.

-هنادي مهنا بإطلالة جذابة

مظهر جديد تألقت به الفنانة هنادي مهنا خلال عام 2021، وكانت هذه الإطلالة المختلفة وش السعد عليها، حيث تألقت عقبها ببطولتها لقصة "بدون ضمان" التي عرضت ضمن سلسلة قصص مسلسل "إلا أنا"، فكان هذا المظهر الجديد بمثابة إنجاز لها في العام.

وكانت قد تألقت هنا في أكتوبر الماضي، وخطفت الأنظار حولها بسبب إطلالاتها، التي أظهرتها بشكل أنحف وبقوام ممشوق، بعد أن شاركت متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" إحدى جلسات التصوير لها.

-حمل رنا سماحة

في أغسطس كشفت الفنانة رنا سماحة، عن حملها في طفلها الأول من زوجها الملحن سامر أبو طالب.

ونشرت رنا، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو يظهر حملها، وعلقت: "إحساس كبير.. شعور خطير بحاجة جامدة بتربطنا".

-زفاف هاجر أحمد

تصدرت الفنانة هاجر أحمد تريند جوجل بعد تداول صور زفافها، على رجل الأعمال أحمد الحداد، حيث أقيم حفل الزفاف في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضره عدد من الفنانين، ذلك بعد أن كللت قصة حبهما بالزواج.

-زواج أصالة

في شهر سبتمبر، عقد قران الفنانة، أصالة نصري، على الشاعر العراقي فائق حسن، بعد أزمة تعرضت لها بطلاقها من المنتج طارق العريان، وبدت أصالة خلال صور عقد القران متألقة.