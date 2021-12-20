الفنانة زينة وأسرتها يتعرضون لوعكة صحية.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة المصرية، زينة، تعرضها لوعكة نزلة برد شديدة، جعلتها ترقد في الفراش، مشيرة إلى أن ابنيها “عز الدين” و”زين الدين” تعرضا لذات الإصابة، إضافة إلى والدتها.

وقالت زينة، في مقطع فيديو وثقته عبر خاصية “ستوري” على حسابها في “إنستغرام”، إنها لا تستطيع أن تفتح عينيها، مشيرة إلى أنها تعاني من ارتفاع في درجة حرارتها، حتى إنها ولأول مرة منذ طفولتها تتعرض لارتفاع في درجة الحرارة وتلجأ لوضع “الكمادات”.

ورصدت زينة حالة طفليها، حيث كانا يعانيان “السعال”، معقبة: “البيت كله عيان دور برد غير طبيعي.. مش قادرة أفتح عنيا كلنا تعبانين..”.

وتركت زينة تعليقاً على الفيديو، قائلة: “يارب اشفينا أنا وولادي وأمي.. واشفي كل مريض”، موجهة نصيحة للجمهور بأن ينتبهوا إلى صحتهم، لأن الأمر ليس هيناً، في ظل برودة الطقس الحالية.

ونفت زينة إصابتها بالتهاب رئوي كما زعم البعض، حيث عبرت عن استيائها الشديد من قيام البعض بتفسير حديثها بأنها وعائلتها جميعها مصابون، معقبة: “عيب أوي الكذب ده.. ليه تكتبوا كده بمنتهى الكذب وعدم الاحترام لمشاعر الناس حتى في المرض بتكذبوا بجد عدم احترام”.

يذكر أن زينة كشفت، مؤخراً، عن اعتذارها عن المشاركة في مسلسل “سجن النسا”، الذي قامت ببطولته النجمة المصرية نيللي كريم، وجرى عرضه في سباق دراما رمضان عام 2014، حيث قالت إنها كانت متزوجة حينما عرض عليها العمل واضطرت للاعتذار عنه، متابعة أنها إنسانة مسؤولة حالياً وملتزمة بأسرة وأولاد، وعقبت بأنها اعتذرت عن الكثير من الأعمال الفنية “بمزاجها”، لأنها لا تحتاج للوجود في التمثيل من الأساس سوى بمزاجها.