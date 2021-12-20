كيف أمضت أنجلينا جولي ليلة عيد ميلاد براد بيت؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعيش الممثل الأميركي، براد بيت، أوقاتاً غير سعيدة في الفترة الحالية، رغم حلول عيد ميلاده الـ58، بسبب تداعيات انفصاله عن الفنانة العالمية أنجلينا جولي، وأزمة حضانة أبنائهما الدائرة بينهما في الوقت الحالي.

وشوهدت أنجلينا جولي مع ابنها باكس ثين جولي بيت، في يوم عيد ميلاد زوجها السابق براد بيت الثامن والخمسين، وهي تقضي وقتاً ممتعاً، حيث استمتعا بالغداء في “Sugarfish”، والتسوق في “Fred Segal”، في ويست هوليوود.

وظهرت أنجلينا (46 عاماً)، بمعطف أسود وغطت وجهها بقناع وجه أسود، مع سروال رمادي فضفاض، كما انتعلت حذاءً بكعب جلدي أسود لامع.

وكانت النجمة العالمية ترتدي قرطاً متدلياً، وزينت أظافرها باللون الأحمر الأنيق، وفوق قناعها برزت عيناها الزرقاوان مع كحل أسود وبعض الماسكارا البسيطة، وحملت جولي حقيبة جلد سوداء متوسطة الحجم من “كريستيان ديور”.

وبدا باكس بإطلالة غير رسمية، حيث ارتدى بنطالاً غامقاً وحذاء رياضياً أبيض، وقميصاً أبيض بياقة مستديرة، مع سترة واقية من الرياح رمادية فاتحة، وكان يرتدي قبعة سوداء، وقناعاً أسود مثل والدته.

وكانت نجمة “Eternals”، مؤخراً، في واشنطن مع ابنتها زاهارا مارلي جولي بيت (16 عاماً)، وشاركت منشوراً عبر حسابها على “Instagram” مع متابعيها البالغ عددهم 11.8 مليوناً، وعلقت عليه قائلة: “تشرفت بزيارة واشنطن، مع زاهارا، والعمل لتحديث وتعزيز #ViolenceAgainstWomenAct لتشمل حماية وصحة الأطفال وسلامتهم، والمجتمعات، والقبائل، والناجين من مجتمع الميم، والمناطق الريفية”.

وعلى الرغم من إعلان براد وأنجلينا عازبين قانوناً منذ عام 2019، فإنهما لايزالان يعملان على وضع تفاصيل تتعلق بحضانة أطفالهما الستة: “مادوكس (20 عاماً)، باكس، زاهارا، شيلوه (15 عاماً)، والتوأم نوكس وفيفيان (13 عاماً)”.

وفي سبتمبر الماضي، تم الكشف عن أن براد طلب مراجعة قضية الحضانة، بعد أن استبعدت محكمة أهلية قاضياً خاصاً منحه حضانة مشتركة، وقدم محامو النجمة التماساً للمراجعة أمام المحكمة العليا في كاليفورنيا، بعد تنحية القاضي جون أودركيرك في يوليو، ما أدى فعلياً إلى إلغاء حكم الحضانة المشترك.