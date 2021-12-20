مصرع مغني الراب “دراكيو ذي رولر” في مهرجان موسيقي أميركي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي مغني الراب الأميركي “دراكيو ذي رولر”، أمس الأحد، بعد تعرضه للطعن في كواليس مهرجان موسيقي في لوس أنجليس، على ما أفاد وكيل أعماله سكوت جوسن.

وكان مقرراً أن يحيي الفنان البالغ 28 عاماً، واسمه الحقيقي داريل كالدويل، في نهاية الأسبوع الفائت حفلا في إطار مهرجان “وانس آبن إيه تايم إن ال إيه”، مع نجوم الهيب هوب سنوب دوغ وأيس كيوب و50 سنتا.

وتم الإبلاغ عن الحادثة التي أودت بحياة مغني الراب عند الساعة 20,40 من مساء السبت، على ما أفادت صحيفة “لوس أنجليس تايمز” نقلا عن مسؤول في هيئة الإسعاف في المدينة.

ونُقل شخص لم تُكشف هويته في بادئ الأمر، إلى المستشفى في حالة حرجة.

وفي وقت لاحق، كُشف عن هوية المصاب وهو داريل كالدويل الذي ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجروحه.

وأنهت “لايف نايشن” المشاركة في تنظيم المهرجان، الحدث بعيد الإعلان عن الحادثة. وقالت الشركة المتعهدة للحفلات في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس “حصل شجار في الكواليس”، و”احتراما للأشخاص المعنيين وبالتنسيق مع السلطات المحلية والفنانين والمنظمين تقرر عدم المضي” في إقامة الحفلات المقررة.