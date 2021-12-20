تامر حسني في “إكسبو 2020 دبي”.. الحدث الأكبر خلال أيام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ينتظر الملايين من محبي النجم المصري تامر حسني، الحفل الغنائي الضخم الذي سيحييه على مسرح حديقة اليوبيل ضمن فعاليات “إكسبو 2020 دبي” يوم الخمس 23 ديسمبر الحالي.

وسيعيد تامر حسني إحياء أغنياته الشهيرة من مسيرته الفنية الحافلة، التي استمرت 20 عاماً، لكن بأداء جديد ومبتكر سيسلط الضوء على الكيفية التي تربط فيها الموسيقى بين جميع البشر من جميع أنحاء العالم، ليشجع الناس في كافة أرجاء المعمورة على التواصل والمشاركة في التجارب التعاونية، بالتماشي مع موضوع “إكسبو 2020” الفرعي “التنقل”.

وسيحظى المعجبون بفرصة مشاهدة حفل تامر حسني ضمن فعاليات “إكسبو 2020” عن كثب أو عن بُعد، حضورياً أو افتراضياً، وأعلن حساب “إكسبو 2020” الرسمي على موقع “إنستغرام” عن الحفل وجاء في الإعلان: “انضموا إلينا في ليلة ساحرة مليئة بالحماس مع النجم الاستثنائي تامر حسني، واستمتعوا بمشاهدة أدائه الرائع لباقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة يوم الخميس 23 ديسمبر الساعة 20:30 على منصة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي”.

يذكر أن تامر حسني قد حقق نجاحات متعددة مؤخراً، لاسيما مع إطلاق أحدث أغنياته الجديدة بعنوان “صعبة”، إذ حققت أكثر من 57 مليون مشاهدة على “يوتيوب”، منذ طرحها في شهر يوليو الماضي، بالإضافة للنجاح الكبير الذي حققه فيلمه السينمائي الأخير “مش أنا”.