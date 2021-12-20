شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا عبد العزيز تنتظر نتيجة المسحة لتعود لـ"زقاق المدق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاربت الفنانة دنيا عبد العزيز على التعافى من فيروس كورونا بعد إجرائها بعض التحاليل الطبية والأشعة، ولكنها تنتظر نتيجة المسحة غدًا حسبما صرحت لـ"الخليج 365"، مضيفة أنه فى حالة سلبية المسحة ستعود يوم الخميس لعرض مسرحية "زقاق المدق"، على مسرح البالون.

كانت الفنانة دنيا عبد العزيز قد تعرضت منذ أيام للإصابة بفيروس كورونا، وحينما جاءت المسحة إيجابية ألتزمت باتباع البروتكول العلاجى والعزل المنزلى، كما وجهت الشكر لكل أصدقائها وجمهورها الذين حاولوا الإطمئنان عليها خلال الفترة الماضية.

عرض "زقاق المدق"، مأخوذ عن رواية زقاق المدق للأديب العالمى نجيب محفوظ، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج وإستعراضات عادل عبده، وبطولة كل من دنيا عبد العزيز، مجدى فكرى، بهاء ثروت، بثينة رشوان، شمس، كريم الحسينى، سيد جبر، حسان العربى، عبد الله سعد، أحمد صادق، مراد فكرى، مروة نصير، هانى عبد الهادى، سيد عبد الرحمن، عصام مصطفى هاشم، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، صابر عبد الله، أحمد مصطفى، محمد زينهم،

زقاق المدق رواية من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن الماضى، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة المصرية شادية .