ما حقيقة حلق حسام حبيب شعره بعد شيرين عبد الوهاب؟ شاهدوا الصورة هنا

كتب امير فتحي في الاثنين 20 ديسمبر 2021 08:51 مساءً - أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب جدلًا واسعًا على في وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهورها حليقة الرأس “زيرو”، في أول حفل لها بعد انفصالها عن المطرب حسام حبيب، في أبو ظبي. كما انتشرت لقطة مفبركه على مواقع التواصل من مقطع فيديو، أظهرت حسام حبيـب هو الآخر وهو يقوم بحلق رأسه في أحد صالونات الحلاقة.

وفي هذا الصدد، قال الإعلامى تامر أمين، إن أحاديث السوشيال ميديا مثل “اللهو الخفي”، فلا يجب أن نصدق كل مايقال.

ونفى أمين، خلال تقديم برنامجه “آخر النهار” والمُذاع عبر فضائية “النهار”، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى بشأن عرضه مقطع فيديو يفيد حلق حسام حبيب شعره على الهواء مباشرة بعد حلق شعر الفنانة شيرين عبدالوهاب، مؤكدًا أن هذا الكلام عار من الصحة.

وأضاف تامر أمين: «بارك الله فيما رزق من المشاهدات الحلوة التى حققها، بس أنا الوحيد إلا مفتحتش بوقى فى قصة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب، لأن أنا الوحيد يمكن من الإعلاميين، مبدعيش الأخلاق الكريمة، بس أنا الوحيد اللي مبحبش أدخل نفسى فى قصة خراب البيوت دى».

حسام حبيب يحضر لمفاجأة بعد الطلاق

من ناحية أخري وتزامنًا مع الأحداث المدوية التي تخص الثنائي، خرج الشاعر ” أدهم معتز ” بتصريحات له عن الفنان حسام حبيب فقال : ”حسام حبيب يواصل حاليًا العمل معي ومع الملحن تيام علي والموزع الموسيقي محمد نابلسي على أغنية من كلماتي” .. وتابع : ”من المقرر طرحها ضمن ألبومه الجديد.. كل ما أستطيع قوله حاليا إن الأغنية مفاجأة ويستعد لطرحها فور الانتهاء من مراحل تجهيزها” .

وظهر حسام حبيب في الصورة من داخل أحد الاستوديوهات برفقة فريق عمل أحدث أغانيه والتي يستعد لطرحها قريبًا فور الانتهاء من مراحل تجهيزها .

شيرين حليقة الرأس في أول ظهور بعد الطلاق

وكانت شيرين خطفت الأنظار في الحفل بظهورها وهي حليقة الشعر، مما شغل الجمهور إن كانت تمر بظروف نفسية صعبة بعد طلاقها أم مجرد “نيو لوك”، لتخرج بعدها شائعات تؤكد أنها تعرضت للضرب والتعنيف على يد طليقها وهو من قص لها شعرها! ولكنها نفتها مؤكدة أنه قرارها ولا داعي لظلم الأبرياء.

شيرين عبد الوهاب حليقة الرأس – في أحدث ظهور لها بعد الطلاق

وقبل ظهور شيرين بساعات على المسرح، ظهرت في فيديو، وطمأنت جمهورها عليها وقالت أنها تشعر بالقوة من خلال دعمهم لها.

شيرين تطرح 3 أغنيات جديدة

يُذكر أن شيرين طرحت مؤخرًا 3 أغنيات بشكل رسمي على “يوتيوب” من ألبومها الجديد، وهي “كلها غيرانة”، “القماص” و”خاصمت النوم”.

وبالتزامن مع إنتشار خبر طلاقها، تسرّبت أغنية على مواقع التواصل الإجتماعي بعنوان “ملكش مكان”، وإعتبرها المتابعون حينها بمثابة رسالة من شيرين إلى حسام حبيـب.

وكان الموزع عمرو الخضري، قد اعلن عن تعاونه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب في أغنية ضمن ألبومها الجديد الذي تحضر له حاليا.

ونشر الخضري، صورة مع شيرين في أحدث ظهور لها عبر حسابه بموقع “إنستجرام“، وعلّق: “مع السوبر ستار شيرين عبد الوهاب.. أغنية من توزيعي عمرو الخضري.. كلمات عمرو المصري.. ألحان عمرو الشاذلي.. جاهزين؟”.

كما نشر الملحن عمرو الشاذلي أيضا صورة له مع شيرين من الاستوديو عبر حسابه بـ “إنستجرام”، وعلّق: “جاهزين لتاني لحن ليّا مع الفنانة شيرين عبدالوهاب؟ وتتوقعوا إيه شكل الأغنية الجاية لينا سوا بعد أغنية مالكش مكان؟”.

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