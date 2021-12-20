شكرا لقرائتكم خبر عن قصر السينما يستضيف إلهام شاهين يوم الإثنين للحديث عن إنجازاتها فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف قصر السينما الفنانة إلهام شاهين، وذلك يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً في إحدى ندوات الصالون الثقافي والحديث عن إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع، حيث يدور الصالون الثقافي حول إنجازاتها في عام 2021 ، بالإضافة إلى حوار حول مسرحيتها الأخيرة التي أثار اسمها زوبعة مؤخرًا، فضلاً عن تأثر العملية الإبداعية بالشائعات والحروب الإلكترونية للسيطرة على الإبداع، ومن المقرر أن يدير الحاور الناقد طارق الشناوى.

وتلقي الندوة الضوء على الأزمة الأخيرة لمسرحية الهام شاهين لتتحدث عنها.

وأضاف "عبد المنعم"، أن قصر السينما ضمن هيئات وزارة الثقافة التي من المفترض أن تناقش جميع القضايا التي لها أثر في المجتمع.

يشار إلى أن إلهام شاهين شاركت، مؤخرًا في فعاليات الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائى الذى أقيم في مدينة جدة السعودية، في نسخته الأولى التي لاقت نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى والنقدى.