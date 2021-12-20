شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين تنشر أول صورة لتمثال والدها الراحل في شوارع محافظة بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت رانيا محمود ياسين، عن أول صورة لتمثال والدها الراحل النجم الكبير محمود ياسين، المقرر أن تستقبله شوارع محافظة بورسعيد، محل ميلاده ونشأته، حيث إنه من مواليد 2 يونيو عام 1941 في المحافظة الباسلة، ونشرت الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وكتبت: "تمثال الفنان محمود ياسين، يزاح عنه ستار بمحافظة بورسعيد يوم 23 ديسمبر القادم بإذن الله تعالي، الله يرحمه ويسكنه الجنة يا رب في الفردوس الأعلى يا حبيبي".

وأحيت الفنانة رانيا محمود ياسين، الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدها الفنان القدير محمود ياسين، فى الـ 14 من أكتوبر الماضي، وزارت قبره، بصحبة والدتها الفنانة شهيرة وشقيقها عمرو ياسين وزوجها الفنان محمد رياض وأبنائهم، ونشرت صورًا عبر فيس بوك، وعلقت: "اليوم الذكرى السنوية لأبى الغالى اليوم الذى فقدت فيه أغلى الناس، السند والظهر فوضت قلبي لله".



تمثال الراحل محمود ياسين