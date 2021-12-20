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شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين تنشر أول صورة لتمثال والدها الراحل في شوارع محافظة بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت رانيا محمود ياسين، عن أول صورة لتمثال والدها الراحل النجم الكبير محمود ياسين، المقرر أن تستقبله شوارع محافظة بورسعيد، محل ميلاده ونشأته، حيث إنه من مواليد 2 يونيو عام 1941 في المحافظة الباسلة، ونشرت الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وكتبت: "تمثال الفنان محمود ياسين، يزاح عنه ستار بمحافظة بورسعيد يوم 23 ديسمبر القادم بإذن الله تعالي، الله يرحمه ويسكنه الجنة يا رب في الفردوس الأعلى يا حبيبي".
وأحيت الفنانة رانيا محمود ياسين، الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدها الفنان القدير محمود ياسين، فى الـ 14 من أكتوبر الماضي، وزارت قبره، بصحبة والدتها الفنانة شهيرة وشقيقها عمرو ياسين وزوجها الفنان محمد رياض وأبنائهم، ونشرت صورًا عبر فيس بوك، وعلقت: "اليوم الذكرى السنوية لأبى الغالى اليوم الذى فقدت فيه أغلى الناس، السند والظهر فوضت قلبي لله".
تمثال الراحل محمود ياسين
ويمتلك ياسين تاريخاً طويلاً من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة. ولتميزه بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية؛ تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية، وأدى أدواراً قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية. ومنحه التقدم في العمر مساحة أكبر لتأدية أدوار مميزة في السينما، وقف فيها إلى جانب الأجيال التالية من النجوم، فشارك في «الجزيرة» مع أحمد السقا، و«الوعد» مع آسر ياسين، و«عزبة آدم» مع أحمد عزمي وماجد الكدواني، و«جدو حبيبي» مع بشرى وأحمد فهمي.
خاض مجال الإنتاج، فقدم للتلفزيون مسلسل «القرين»، وللسينما أفلام: «رحلة النسيان»، و«مع تحياتي لأستاذي العزيز»، و«قشر البندق»، ونعت مؤسسات فنية مصرية وعربية الفنان الراحل، منها: المعهد العالي للفنون المسرحية، والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، والهيئة العربية للمسرح وعبَّر عدد من الفنانين عن عميق حزنهم للنبأ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منهم: خالد الصاوي، ومحمد هنيدي، ودنيا سمير غانم، وفيفي عبده.