شكرا لقرائتكم خبر عن أروى جودة ومصطفى درويش وعصام السقا أبطال مسلسل "حرب نفسية" فى 15 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج أحمد شفيق الاستعدادات والتحضيرات لمسلسله الجديد "حرب نفسية" المقرر أن يعرض في 15 حلقة، حيث وقع اختياره على كل من الفنانين أروى جودة، ومصطفى درويش، وعصام السقا، وجيهان خليل، وعدد من الفنانين الشباب، حيث جارى استكمال قائمة الممثلين خلال الأيام المقبلة .

ومن المقرر أن ينطلق تصوير المسلسل مطلع شهر يناير المقبل، وذلك عقب إجازات الأعياد والكريسماس حسبما أكد مخرج العمل لـ"الخليج 365"، حيث يعاين شفيق حاليًا بعض أماكن التصوير، والملابس والديكورات وخلافه، ومن المقرر أن يعرض المسلسل خارج موسم رمضان المقبل.

يشار إلى أن المخرج أحمد شفيق قدم مؤخرًا حكاية "على الهامش" وهى الحكاية الرابعة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، تأليف أمانى التونسى، وبطولة نرمين الفقى، صبرى فواز، جيهان خليل، محمود ياسين "جونيور"، وهايدى رفعت، وعدد آخر من الفنانين الشباب.