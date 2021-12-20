شكرا لقرائتكم خبر عن كريم مغاورى يكشف تفاصيل دوره فى حكاية "طعم الدنيا" وكيف تم ترشيحه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان كريم مغاورى فى حكاية "طعم الدنيا" من مسلسل "إلا أنا" والتي تعرض على قناة DMC، للمخرج أحمد حسن وتأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد ومحمد إبراهيم ربيع، وبطولة إيمان العاصي، كمال أبو رية، وإسلام جمال.

وقال الفنان كريم مغاورى، ترشحت للمسلسل عن طريق مؤلف العمل أمين جمال، ويعد ذلك التعاون الثاني بيننا مع المخرج أحمد حسن بعد مسلسل الحرير المخملي، وأقدم فى المسلسل دور عمر وهو الأخ الأصغر لإبراهيم الذي يقوم بدوره الفنان محمد علي رزق.

وأضاف كريم مغاورى: عمر هو شاب فى مقتبل عمره يبدأ حياته المهنية ودائمًا يقف مع الحق وهو شخصية طيبة للغاية، وخلال أحداث المسلسل يقف ضد أخيه ومع زوجته عندما يقرر أخيه أن يتزوج عليها لأنها لا تنجب أطفال لكن دون علمها الأمر الذي يرفضه عمر ويري أن من حقها أن تعرف، وخلال الأحداث يقابل عمر العديد من الصراعات بينه وبين أخيه وزوجته الثانية.

وتابع: هناك كذلك جانب رومانسي فى دور عمر حيث يحب فتاة ويتزوجها فى النهاية، وكانت كواليس العمل ممتعة للغاية بالرغم من أننا بذلنا جهد كبير لأننا كنا نصور فى نفس وقت عرض المسلسل ولكن كان هناك حالة من البهجة والمرح خلال تصوير المسلسل ، وشخصية عمر التي أجسدها لا تشبه أي شخصية قدمتها من قبل فمخرج العمل قدمني بشكل مختلف وكان الدور تحدى كبير بالنسبة لى ، ولكن سعدت جدا بردود افعال الجمهور التي فاقت توقعاتي سواء علي المسلسل أو عن دور عمر .

وعن جديده قال: أنتظر عرض عدة أعمال أشارك فيها مثل مسلسل الحرير المخملي الذي من المقرر عرضه يناير القادم، وكذلك فيلم "معالي ماما "مع الفنانة بشرى والفنان محمود الليثي ، وفيلم سقراط ونبيلة مع الفنان أشرف عبد الباقي والفنانه دينا .

يذكر أن حدوتة "طعم الدنيا" من بطولة إيمان العاصى وكمال أبو رية وإسلام جمال ومحمد على رزق وهاجر عفيفى وحنان سليمان وريم أحمد وأميرة الشريف وأحمد والى، وآخرون، تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد وإبراهيم ربيع وإخراج أحمد حسن.