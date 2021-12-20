نوال الزغبي تشعل ليالي دبى بحفل غنائى

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القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة اللبنانية نوال الزغبى حفلا غنائيا ضخما فى إمارة دبى، وأمتعت الزغبي الحضور بوجبة غنائية دسمة، حيث قدمت مجموعة من أشهر أغنياتها تنوعت بين القديمة والجديدة، بداية من "كدة باى" و"أرقص على قلبى"، مرورا بأغنيات طول عمري بحلم يا غالي والليالي رجعتلي، مع إهدائها جمهورها الإماراتي أغنيتها الوطنية جنة جنة تسلم يا وطنا.

كما احتفلت نوال الزغبي مع محبيها بنجاح أغنيتها الجديدة قلبي على قلبه التي تعارنت خلالها مع الفنان زياد برجي الذي تولى مهمة تلحينها، عبر تقديم العرض الحي الأول لها خلال الحفل.

ووضعت نوال الزغبي بصمتها الغنائية المميزة في ختام احتفالية افتتاح مسرح ليا في دبي، وضمت فعالياتها عروض الرقص المعاصر وعرض الساحر والألعاب النارية.



نوال الزغبي تشعل ليالي دبي بحفل غنائي نوال الزغبي تشعل ليالي دبي بحفل غنائي