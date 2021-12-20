شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة نادين نسيب نجيم الصغيرة ترقص باحتراف..والفنانة مصدومة في الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول عدد من رواد الانستجرام مقطع فيديو تظهر خلاله ابنة الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم وهي تقوم بحركات راقصة باحتراف، وبدت ابنة نادين ترقص بشكل احترافي على الموسيقى ونال الفيديو إعجاب محبي نجيم، في حين ظهرت نادين وهي في كامل استغرابها من حركات ابنتها شديدة الاحتراف، حيث كانت تقف نادين بعيدًا وهي تراقبها فتجاوبت مع رقص ابنتها بالتمايل، لكن نادين عبرت عن صدمتها في نهاية الفيديو من رقص ابنتها الاحترافي رغم صغر سنها.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا بشكل واسع مع مقطع الفيديو معتبرين بأن الطفلة تملك مواهب فنية كوالدتها، كما تغزلوا بجمالها الملفت مع ملامحها الطفولية.

وكانت قد حرصت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم علي توجيه رسالة دعم كامل لـ شيرين عبد الوهاب، وقالت في تصريحات تلفزيونية "أي شيء في الحياة يمكن تعويضة إلا الأولاد، لذا عليها أن تهتم ببناتها، وتهتم بصوتها اللي كلنا بنحبه ونحب أغانيها "، وأضافت نادين التي مرت بأزمة الطلاق من قبل " ما أحد ليه شغل بحياتها الخاصة او شعرها هي حرة احنا بنحترمها لانها نجمة لها صوت وليها البوماتها خليكي قوية ونحن معك ونحبك ومرحلة وتمر".