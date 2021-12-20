شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان الأردني أدهم نابلسى يعلن اعتزاله.. ويؤكد: هدفي إرضاء رب العالمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان الأردني أدهم نابلسي اعتزاله الغناء، وقدم السبب في فيديو نشره على حسابه الرسمى عبر فيس بوك، وقال نابلسي: "هذا الفيديو لأقول لكم خبرًا سعيدًا جدًا بالنسبة إليّ، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقيها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين".

وأضاف الفنان الأردنى: "ليس مشكلة أن يكون لدينا أهداف ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقًا مع هدف وجودنا في الحياة وهو عبادة رب العالمين. بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين، الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم.. هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة".

الفنان أدهم دياب فريد نابلسي من مواليد 20 نوفمبر 1993 ولد في الأردن وهو مغني أردني يحمل الجنسية الأردنية هو الابن الأصغر في العائلة لديه أخت وأخين كان متسابق في إحدى برامج الغناء.

أدهم نابلسي استطاع أن يتخطى الصف الأول بأغنيته "هو الحب" التي حصلت على 100 مليون خلال 5 أشهر.

تميز أدهم بموهبته وصوته القوي ووسامته أيضاً واكتشف الموسيقى فأصبح من كبار الفنانين، وكانت والدته مصدر دعم قوي له حيث اكتشفت موهبته منذ صغره وشجعته على الغناء وهي من دفعته ليشارك في البرنامج رغم أنه كان متردداً كثيراً ولكنه حقق من خلاله نجاحاً كبيراً، وقد قدم بعد ذلك عديد من الأغاني من أبرزها أغنية “نسخة منك”، أغنية “مشتاق” وغيرها.

تزوج المطرب الأردني الشاب أدهم نابلسي من ليليان والتي قال عنها أنها قصة حبه منذ الطفولة، وقد أشار أدهم في أحد اللقاءات أن ليليان زوجته تصغره بأربع سنوات وأنها تدعمه دائماً وتتابع معه جميع التعليقات من جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ولا تغار من المعجبات أو من التعليقات التي تتغزل بها المعجبات في أدهم نابلسي، وقد تزوج أدهم في عام 2013، أما عن سبب عدم إعلانه لزواجه فأكد أدهم أن ذلك كان احتراماً منه لقدسية الحياة الزوجية وأنه لا يحب أن يتطلع أحد على حياته الخاصة أو تفاصيلها.