شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى: حوار "حتة من القمر" طالع من القلب وبعيط أما بتيجى سيرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة لقاء الخميسى، أن ردود الأفعال التي تلقتها حول حدوتة "حتة من القمر" التي قامت ببطولتها في مسلسل "زى القمر" جاءت إيجابية للغاية لاسيما أن الأحداث سلطت الضوء على معاناة العديد من الفتيات مشيرة إلى: "كنت متحمسة للغاية للفكرة ولم أكن أفكر في القادم سواء ستحقق نجاحًا بارزًا أم لا، تفكيرى كان على اللحظة التي كنت أقرأ فيها السيناريو.

وأضافت لقاء خلال ندوة ”الخليج 365”: "وأنا بقرأ أول حلقتين في السيناريو مكنتش مصدقة الحلاوة، الحوار طالع من قلبك وإنسانى جدًا، ولحد النهاردة لما بتجيى سيرة "حتة من القمر" ببقى عاوز أعيط، من كتر ما الجمل الحوارية رائعة، السيناريو والفكرة تمس أي بنى آدم حتى لو معندوش مشاعر جياشة، كما ان معظم الحوار في الأحداث ليس موجة لشخصية "قمر" فقك وانما لأشخاص كثيرين وتحديداً مشاهد البطلة مع والدتها".



لقاء الخميسي

وتابعت لقاء الخميسى: "أى أم بعدما تشاهد حدوتة "حتة من القمر" هتراجع نفسها ألف مرة في الكلام اللى بتوجهه لأولادها، وأنا أولهم، فساعات بعمل كده مع أولادى وأقول كلام من غير ما أخد بالى، والأولاد بقوا حساسين بزيادة، فمثلاً أكون منفعلة على ابنى وأقول له أنت مبتفهمش، وأرجع نفسى أحس أنى غلطت وأقعد أتأسف لأن الكلمة دى جرحته جدًا".

وعن تجربة الـ5 حلقات التي خاضتها للمرة الأولى في حدوتة "حتة من القمر" أكدت لقاء أنها كانت تشعر بأن الحلقات قليلة، وأنها إذا كانت من 10 أو 12 حلقة ستكون أفضل، خاصة أن الموضوع كان جيدًا جدًا وكانت متحمسة جدًا له لدرجة أنها لم تحصل على إجازة بعد الانتهاء من تصوير مسلسلها "إجازة مفتوحة" وبدأت في التحضير وتصوير "حتة من القمر" بعده مباشرة؟

واحتفلت لقاء الخميسى بنجاح حدوتة "حتة من القمر" من مسلسل "زى القمر" فى ندوة ”الخليج 365” بحضور مؤلفة الحدوتة ميرنا الفقى ومنتجة العمل مها سليم، وشارك فى بطولتها محمد العمروسى، جيلان علاء، عايدة رياض، لمياء كرم، أمجد عابد، محمود الشرقاوى، أحمد خيرى، شادى سرور، مريم صالح وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.