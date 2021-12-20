صافيناز.. هددها والدها بالحرق بالبنزين وهذا رأيها في الرجل المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحتفل اليوم الراقصة الاستعراضية صافيناز - صوفينار بعيد ميلادها، إذ أنها من مواليد 20 ديسمبر 1983.

صافيناز من أصل روسي، عملت في البداية كراقصة باليه، ثم اتجهت للرقص الشرقي، وحققت نجاحاً كبيرًا في مصر.

حلت صافيناز ضيفة على برنامج "الترابيزة" منذ فترة، وصرحت بعدة تصريحات شخصية نعرضها لكم في هذه السطور التالية:

فور علم والدها باتجاه ابنته للرقص، قال لها في حضور أمها وخالها "هاحط عليكي بنزين، وأولع فيكي"، وذلك حسب ما قالته صافيناز خلال ظهورها في برنامج "الترابيزة".

مع تكرار زيارتها لمدينة شرم الشيخ بصحبة والدتها، نالت صافيناز إعجاب صاحب أحد المطاعم، وهو أردني الجنسية، ولم يكن يعرف عند تقدمه إلى خطوبتها عن هويتها كراقصة، ووصفته قائلة "كان حنين قوي، وكنت صغيرة وأنانية ومزاجية كنت أقوله ايه ده الحتة دي فيها تراب كان يشيلني علشان رجلي ميجيش عليها تراب كان بيطبخ حلو أوي وبيساعدني كتير".

صافيناز أكدت في البرنامج، أن زوجها السابق كان غيور جدا، ودائما يقول لها "رجلي على رجلك يا روح مامي"، وبعد معرفته بتوقيعها على عقد عمل للرقص في البحرين لمدة 3 شهور، غضب بشدة وطلب منها فسخ التعاقد، لكنها اخبرته بوجود شرط جزائي قيمته مليون دولار أمريكي، وقام بطلاقها.

صافيناز قالت إنها رفضت العديد من عروض الزواج التي وصلتها، وفسرت ذلك بالقول "كلهم كانوا كبار في السن، وانا احب الرجالة الصغيرين"، موضحة انها تحب الرجل الطويل قوي البنيان، ووصفت الرجل المصري بالقول "دمه عسل وزيه مفيش"، قبل أن تكشف عزمها عمل برنامج مسابقات، وتقوم من خلاله باختيار عريسها المقبل.