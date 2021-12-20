"صوتك جميل بالقرآن وخطوة جريئة".. تعليقات الجمهور على اعتزال أدهم النابلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان الأردني أدهم نابلسي اعتزاله الغناء، اليوم الأثنين الموافق 20 ديسمبر، مؤكدًا أنه قراره الأخير.

ونشر النابلسي، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، قال فيه: "هذا الفيديو لأقول لكم خبر سعيد جدا بالنسبة إلي، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين".

وأضاف: "ليس مشكلة أن يكون لدينا أهداف ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقا مع هدف وجودنا في الحياة وهو عبادة رب العالمين. بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين، الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم، هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة".

وانهالت التعليقات بعد قرار النابلسي بالاعتزال، وجاءت كالتالي: "خطوة جريئة كتير، الله يقدرنا عليها، خطوة عظيمة، ربنا يثبتك، صوتك جميل جدا في تلاوة القرآن، الله يثبتك، بالتوفيق على كل حال، أنا كيف بدي أنساك، الله يهدينا ويهديك يارب ويوفقك بطريقك الجديد، ربنا يرزقك ويرزقنا تحقيق مراد الله من وجودنا على الأرض، حقك من ورا الكم الصاعد اللي طالعين هلق والله حقك، يعني نزعل عليك ولا نزعل منك، حكيك صح بس راح نشتقلك، قرارك كتير حلو بس مو للكل، الله يوفقك ويهديك ويهدينا الأدهم، كل الحب لك، عجبتني جدا طريقة تفكيرك ودا مش قرار سهل انك تاخده طبعا بس اعرف مادام اخدت القرار ده انو ربنا بيحبك وعايزك تبقى جمبه".

يذكر أن أدهم نابلسي قد شارك في برنامج المواهب الشهير "ذا اكس فاكتور" ضمن فريق الفنان اللبناني وائل كفوري وقد تمكن من الوصول إلى المراحل النهائية إلا أنه لم يحصل على اللقب.

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