أدهم نابلسي يعلن اعتزاله الغناء: حلمي لا يرضي رب العالمين (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان الأردني أدهم نابلسي اعتزاله الغناء، اليوم الأثنين.

ونشر النابلسي، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، قال فيه: "هذا الفيديو لأقول لكم خبر سعيد جدا بالنسبة إلي، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين".

وأضاف: "ليس مشكلة أن يكون لدينا أهداف ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقا مع هدف وجودنا في الحياة وهو عبادة رب العالمين. بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين، الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم، هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة".

يذكر أن أدهم نابلسي قد شارك في برنامج المواهب الشهير "ذا اكس فاكتور" ضمن فريق الفنان اللبناني وائل كفوري وقد تمكن من الوصول إلى المراحل النهائية إلا أنه لم يحصل على اللقب.

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