يوسف ماجد الكدواني يتحدث عن والده وكواليس ضربه بـ"موضوع عائلي" (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد الفنان الشاب يوسف ماجد الكدواني، أنه يعتبر مشاركته في مسلسل "موضوع عائلي"، شرفا كبيرا له، لافتا إلى أن الفرصة جاءته من المنتج أحمد الجنايني، والمخرج أحمد الجندي، بعد ترشيحهما له ليشارك في العمل.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بشكرهم جدا على منحي الفرصة والحمد لله قدرت أشرفهم وكنت على قدر المسؤولية"، وعن تقديمه شخصية "الباد بوي" قال "لم أفكر في الأمر بهذه الطريقة، وافقت لأنه ضمن عمل جيد ويكمل القصة الحلوة والرسالة التي يريد المسلسل توصيلها للجمهور وفي إطار محترم".

وعن النصحية التي قالها له والده الفنان ماجد الكداوني، والذي يلعب بطولة العمل: " نصحني أعمل اللي بحبه وافضل أحارب عشان ده يتحقق، وأقدم العمل المحترم اللي يشرفني وعمري ما اتكسف منه".

وعن كواليس تصوير مشهد قيام والده الكدواني ضمن أحداث الفيلم بضربه، أوضح "الموضوع في البداية لم يكن سهلا، أول مرة أقف فيها أمام والدي أمام الكاميرا، وخرجنا من فكرة أنه والدي، وتم التعامل باحتراف كبير، وكنت مستمتع جدا، وتشرفت بالعمل معه".

يوسف أكد أن والده يراه يسير في الطريق الصحيح، ونصحه أن يستكمل المشوار وأن الموهبة تُصقل مع تكرار الشغل والممارسة "لو كان شايف اني مش المفروض اكمل مكنش هيقولي كده".

وتحدث عن حبه لكل أعمال والده الكوميدية، وكذلك الكثير من الأدوار التي قدمها في الدراما "أحب حبه للأدوار التي يقدمها، وهذا أكثر شيء يؤثر فيا".

واختتم بالإشارة لوجود أكثر من عمل عُرضوا عليه لكن حتى الآن لم يخرج الأمر عن نطاق الكلام، ولم يتم اتفاق حقيقي بشأن أي عمل.

"موضوع عائلي" إخراج أحمد الجندي، بطولة ماجد الكدواني، رنا رئيس، محمد شاهين، محمد رضوان، سماء إبراهيم، طه دسوقي، وعدد من ضيوف الشرف: عبدالرحمن أبو زهرة وأمينة خليل.